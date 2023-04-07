Полиция и чиновники провели рейд по барнаульским аварийным домам

Со всеми пойманными на месте гражданами провели профилактические беседы – всего таких поймали пять человек

07 апреля 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района Барнаула

6 апреля администрация Октябрьского района совместно с полицией провела рейд по расселённым и расселяемым аварийным домам. Как сообщает пресс-служба районной администрации, на Потоке обследовали 12 домов – в них нашли пятерых посторонних.

Со всеми пойманными на месте гражданами провели профилактические беседы, а уполномоченные сотрудники полиции зафиксировали о них информацию.

В случае выявления фактов проникновения, повреждения либо кражи имущества сотрудниками районной администрации пишутся в отдел полиции заявления о привлечении лиц к ответственности. За 2022 год было написано порядка 35 заявлений, возбуждено 10 дел.

В 2023 году было пресечено пять краж домового имущества и возбуждено два дела. В частности, на одном из снимков представлена попытка украсть радиатор.