Полиция ищет несовершеннолетних рубцовчан, которые облюбовали заброшенные здания

Городские власти контролируют ситуацию

28 января 2025, 08:30, ИА Амител

Аварийное жилье / Фото: amic.ru, Александра Черданцева

В социальных сетях начали появляться сообщения о рубцовских подростках, которые проникают в аварийные и заброшенные здания города. При этом они не только "исследуют" их, но и публикуют кадры, на которых жгут костры и испытывают взрывные устройства в разрушающихся постройках. Об этом сообщил мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман в своем Telegram-канале.

Известно, что следы пребывания несовершеннолетних видели на аварийном здании гостиницы "Алей".

"Хочу подчеркнуть, что это крайне опасное занятие. Аварийные здания представляют собой серьезную угрозу для жизни и здоровья. Возможные обрушения и наличие опасных предметов могут привести к трагическим последствиям", – подчеркнул глава Рубцовска.

О созданном подростками сообществе в Telegram уже знают городские власти. Личности несовершеннолетних устанавливают полицейские.