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Полиция ищет несовершеннолетних рубцовчан, которые облюбовали заброшенные здания

Городские власти контролируют ситуацию

28 января 2025, 08:30, ИА Амител

Аварийное жилье / Фото: amic.ru, Александра Черданцева
Аварийное жилье / Фото: amic.ru, Александра Черданцева

В социальных сетях начали появляться сообщения о рубцовских подростках, которые проникают в аварийные и заброшенные здания города. При этом они не только "исследуют" их, но и публикуют кадры, на которых жгут костры и испытывают взрывные устройства в разрушающихся постройках. Об этом сообщил мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман в своем Telegram-канале.

Известно, что следы пребывания несовершеннолетних видели на аварийном здании гостиницы "Алей".

"Хочу подчеркнуть, что это крайне опасное занятие. Аварийные здания представляют собой серьезную угрозу для жизни и здоровья. Возможные обрушения и наличие опасных предметов могут привести к трагическим последствиям", – подчеркнул глава Рубцовска.

О созданном подростками сообществе в Telegram уже знают городские власти. Личности несовершеннолетних устанавливают полицейские.

Рубцовск дети

Комментарии 13

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Гость

08:33:33 28-01-2025

Так снесите эти здания, раз они представляют опасность!

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Russkiy

08:47:07 28-01-2025

А где власти контролируют ситуацию? В своих кабинетах или коттеджах?

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Элен без ребят

09:00:28 28-01-2025

в любом городе мира будет заброшка и там появятся такие подростки, бомжи итд. снесите этот хлам и проблема исчезнет сама собой

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Гость

09:00:54 28-01-2025

Надо в облюленных зданиях засадить засаду, тогда искать не надо.

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Гость

09:29:45 28-01-2025

Гость (09:00:54 28-01-2025) Надо в облюленных зданиях засадить засаду, тогда искать не н... Серьезно? Т.е. посадить здоровых взрослых мужиков, платить им за дежурство чтобы что? Поймать каких-то сопляков? Может лучше заплатить бульдозеристу и снести всё это к чёрту?

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Гость

09:35:17 28-01-2025

Гость (09:29:45 28-01-2025) Серьезно? Т.е. посадить здоровых взрослых мужиков, платить и... Написано - полиция ищет. Т.е. цель полиции - НАЙТИ. Не снести здания, а найти. Чтобы быстрее найти, надо искать там, где они точно бывают.

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Musik

10:15:04 28-01-2025

Гость (09:35:17 28-01-2025) Написано - полиция ищет. Т.е. цель полиции - НАЙТИ. Не снест... найдут. и чё - закроют?

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Гость

09:42:34 28-01-2025

Нашли нерешаемую проблему. Пару овновозок туда вылить и балбесы сами не полезут.

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Гость

10:09:27 28-01-2025

Всегда подростки по стройкам и заброшкам лазали. Может просто в покое их оставить. И рот яжмамкам заткнуть? А то больно говорливые стали.

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Гость

11:42:37 28-01-2025

Гость (10:09:27 28-01-2025) Всегда подростки по стройкам и заброшкам лазали. Может прост... про яжемамок согласна, а вот заброшки, хотя бы те, которые стоят рядом с жилыми домами надо снести. У моих друзей частный дом, через забор заброшенный склад находится, который уже 2 раза поджигали подростки, так как там костры разводили, друзья успевали пожарных вызвать. В один "прекрасный" вечер приехала в гости, сходили в баню, сели отдыхать, часов в 11 вечера в окнах светло стало, хорошо выглянули, что происходит на улице, а этот склад в 2 этажа, второй этаж и крыша деревянные открытым огнем полыхает, да так, что полулицы освещает и искры и угли летят прям на крыши и стены примыкающих сараев и дома друзей и через дорогу на дома соседей. Вызвали пожарных, а их приехала одна машина (как нам объяснили пожарные заброшка же горит, что машины гонять, их и так мало). А склад большой. По улице в водяных колодцах воды нет для забора пожарными, они воду вылили и уехали за новой водой! Хорошо было лето, и была включена вода на улицу огород поливать. Вот мы с друзьями полночи из садового шланга поливали крыши и стены сараев, и дом, и стену склада, чтобы хоть как то их намочить и потушить, что прилетело с горящего склада, бегали с ведрами воды тушили угли, которые на участок падали. Через несколько часов склад сгорел дотла, осталась только кирпичная стена первого этажа, а мы были черные как негры из-за летевшей сажи, уставшие и трезвые. Это сейчас мне смешно, как съездила к друзьям "отдохнуть", а тогда было не до смеха, всерьез решали отстоим от огня хотя бы дом или нет, на что тратить силы и время, выносить вещи из дома, чтобы хоть что то спасти или пытаться поливать дом и сараи водой из шланга и ведрами с водой. Так что из личного опыта, никаких заброшек близко с жилыми домами, если есть риск поджога и распространения огня на рядом стоящие здания.

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Гость

16:04:00 28-01-2025

Гость (11:42:37 28-01-2025) про яжемамок согласна, а вот заброшки, хотя бы те, которые с... Вы правы! Мы тоже лазали по заброшкам и стройкам. Только в отличие от нынешних дитачек не пакостили.

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Так ниче

11:39:33 28-01-2025

Рубцовский менталитет предполагает и поощряет такую жизнь. Они же там типа бродяги. Наоборот надо там побольше таких. А гостиница Алей в самом центре это вообще символ рубцовска. А Фельдман просто похвастался.

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Историк

12:30:24 28-01-2025

Может просто поименовать Рубцовск в раисо- максимовск. В честь Раисы Максимовны горбачевой. Которая там родилась и все разорила и развалила. Как и во всей той великой стране. Кого породили и воспитали. Так и жить стали. Не от большой любви к родине она была такая. И виноват в этом именно ее родной Рубцовск.

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