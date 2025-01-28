Полиция ищет несовершеннолетних рубцовчан, которые облюбовали заброшенные здания
Городские власти контролируют ситуацию
28 января 2025, 08:30, ИА Амител
В социальных сетях начали появляться сообщения о рубцовских подростках, которые проникают в аварийные и заброшенные здания города. При этом они не только "исследуют" их, но и публикуют кадры, на которых жгут костры и испытывают взрывные устройства в разрушающихся постройках. Об этом сообщил мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман в своем Telegram-канале.
Известно, что следы пребывания несовершеннолетних видели на аварийном здании гостиницы "Алей".
"Хочу подчеркнуть, что это крайне опасное занятие. Аварийные здания представляют собой серьезную угрозу для жизни и здоровья. Возможные обрушения и наличие опасных предметов могут привести к трагическим последствиям", – подчеркнул глава Рубцовска.
О созданном подростками сообществе в Telegram уже знают городские власти. Личности несовершеннолетних устанавливают полицейские.
08:33:33 28-01-2025
Так снесите эти здания, раз они представляют опасность!
08:47:07 28-01-2025
А где власти контролируют ситуацию? В своих кабинетах или коттеджах?
09:00:28 28-01-2025
в любом городе мира будет заброшка и там появятся такие подростки, бомжи итд. снесите этот хлам и проблема исчезнет сама собой
09:00:54 28-01-2025
Надо в облюленных зданиях засадить засаду, тогда искать не надо.
09:29:45 28-01-2025
Гость (09:00:54 28-01-2025) Надо в облюленных зданиях засадить засаду, тогда искать не н... Серьезно? Т.е. посадить здоровых взрослых мужиков, платить им за дежурство чтобы что? Поймать каких-то сопляков? Может лучше заплатить бульдозеристу и снести всё это к чёрту?
09:35:17 28-01-2025
Гость (09:29:45 28-01-2025) Серьезно? Т.е. посадить здоровых взрослых мужиков, платить и... Написано - полиция ищет. Т.е. цель полиции - НАЙТИ. Не снести здания, а найти. Чтобы быстрее найти, надо искать там, где они точно бывают.
10:15:04 28-01-2025
Гость (09:35:17 28-01-2025) Написано - полиция ищет. Т.е. цель полиции - НАЙТИ. Не снест... найдут. и чё - закроют?
09:42:34 28-01-2025
Нашли нерешаемую проблему. Пару овновозок туда вылить и балбесы сами не полезут.
10:09:27 28-01-2025
Всегда подростки по стройкам и заброшкам лазали. Может просто в покое их оставить. И рот яжмамкам заткнуть? А то больно говорливые стали.
11:42:37 28-01-2025
Гость (10:09:27 28-01-2025) Всегда подростки по стройкам и заброшкам лазали. Может прост... про яжемамок согласна, а вот заброшки, хотя бы те, которые стоят рядом с жилыми домами надо снести. У моих друзей частный дом, через забор заброшенный склад находится, который уже 2 раза поджигали подростки, так как там костры разводили, друзья успевали пожарных вызвать. В один "прекрасный" вечер приехала в гости, сходили в баню, сели отдыхать, часов в 11 вечера в окнах светло стало, хорошо выглянули, что происходит на улице, а этот склад в 2 этажа, второй этаж и крыша деревянные открытым огнем полыхает, да так, что полулицы освещает и искры и угли летят прям на крыши и стены примыкающих сараев и дома друзей и через дорогу на дома соседей. Вызвали пожарных, а их приехала одна машина (как нам объяснили пожарные заброшка же горит, что машины гонять, их и так мало). А склад большой. По улице в водяных колодцах воды нет для забора пожарными, они воду вылили и уехали за новой водой! Хорошо было лето, и была включена вода на улицу огород поливать. Вот мы с друзьями полночи из садового шланга поливали крыши и стены сараев, и дом, и стену склада, чтобы хоть как то их намочить и потушить, что прилетело с горящего склада, бегали с ведрами воды тушили угли, которые на участок падали. Через несколько часов склад сгорел дотла, осталась только кирпичная стена первого этажа, а мы были черные как негры из-за летевшей сажи, уставшие и трезвые. Это сейчас мне смешно, как съездила к друзьям "отдохнуть", а тогда было не до смеха, всерьез решали отстоим от огня хотя бы дом или нет, на что тратить силы и время, выносить вещи из дома, чтобы хоть что то спасти или пытаться поливать дом и сараи водой из шланга и ведрами с водой. Так что из личного опыта, никаких заброшек близко с жилыми домами, если есть риск поджога и распространения огня на рядом стоящие здания.
16:04:00 28-01-2025
Гость (11:42:37 28-01-2025) про яжемамок согласна, а вот заброшки, хотя бы те, которые с... Вы правы! Мы тоже лазали по заброшкам и стройкам. Только в отличие от нынешних дитачек не пакостили.
11:39:33 28-01-2025
Рубцовский менталитет предполагает и поощряет такую жизнь. Они же там типа бродяги. Наоборот надо там побольше таких. А гостиница Алей в самом центре это вообще символ рубцовска. А Фельдман просто похвастался.
12:30:24 28-01-2025
Может просто поименовать Рубцовск в раисо- максимовск. В честь Раисы Максимовны горбачевой. Которая там родилась и все разорила и развалила. Как и во всей той великой стране. Кого породили и воспитали. Так и жить стали. Не от большой любви к родине она была такая. И виноват в этом именно ее родной Рубцовск.