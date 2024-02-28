Полиция "накрыла" законспирированный наркопритон в Новоалтайске
На его организаторов возбудили уголовное дело
28 февраля 2024, 10:31, ИА Амител
Сотрудники полиции из отдела по контролю за оборотом наркотиков "накрыли" наркопритон в частном доме в Новоалтайске.
Как сообщили в МВД Алтайского края, его организовали сожители – 41-летний мужчина и 40-летняя женщина. В их жилище постоянно собирались наркоманы, а хозяева даже предпринимали "меры конспирации".
В доме полицейские нашли шприцы с остатками запрещенных веществ и различные приспособления для потребления наркотиков.
Организаторов притона и посетителей привлекли к административной ответственности по статье о потреблении наркотических средств без назначения врача. Кроме того, на сожителей завели уголовное дело по статье об организации притона группой лиц по предварительному сговору.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
10:52:55 28-02-2024
Ну теперь очередь за Барнаулом. Ждём.
12:52:33 28-02-2024
1. Почему молодежь отключает себе мозги? 2. Для чего дяди и тёти организуют "притоны" ?
12:56:43 28-02-2024
Законспирированный он был только для МВД. Живу в дому 20 лет не разу участкового не видел.