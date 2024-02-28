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Полиция "накрыла" законспирированный наркопритон в Новоалтайске

На его организаторов возбудили уголовное дело

28 февраля 2024, 10:31, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции из отдела по контролю за оборотом наркотиков "накрыли" наркопритон в частном доме в Новоалтайске.

Как сообщили в МВД Алтайского края, его организовали сожители – 41-летний мужчина и 40-летняя женщина. В их жилище постоянно собирались наркоманы, а хозяева даже предпринимали "меры конспирации".

В доме полицейские нашли шприцы с остатками запрещенных веществ и различные приспособления для потребления наркотиков.

Организаторов притона и посетителей привлекли к административной ответственности по статье о потреблении наркотических средств без назначения врача. Кроме того, на сожителей завели уголовное дело по статье об организации притона группой лиц по предварительному сговору.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

борьба с наркотиками Новоалтайск

Комментарии 3

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Гость

10:52:55 28-02-2024

Ну теперь очередь за Барнаулом. Ждём.

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dok_CФ

12:52:33 28-02-2024

1. Почему молодежь отключает себе мозги? 2. Для чего дяди и тёти организуют "притоны" ?

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Гость

12:56:43 28-02-2024

Законспирированный он был только для МВД. Живу в дому 20 лет не разу участкового не видел.

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