Полиция "накрыла" законспирированный наркопритон в Новоалтайске

На его организаторов возбудили уголовное дело

28 февраля 2024, 10:31, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции из отдела по контролю за оборотом наркотиков "накрыли" наркопритон в частном доме в Новоалтайске.

Как сообщили в МВД Алтайского края, его организовали сожители – 41-летний мужчина и 40-летняя женщина. В их жилище постоянно собирались наркоманы, а хозяева даже предпринимали "меры конспирации".

В доме полицейские нашли шприцы с остатками запрещенных веществ и различные приспособления для потребления наркотиков.

Организаторов притона и посетителей привлекли к административной ответственности по статье о потреблении наркотических средств без назначения врача. Кроме того, на сожителей завели уголовное дело по статье об организации притона группой лиц по предварительному сговору.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.