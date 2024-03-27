Полиция провела обыск у жительницы Липецка, поддержавшей теракт во время стрима

Женщина принесла извинения и заявила, что виноват алкоголь

27 марта 2024, 20:55, ИА Амител

Молот судьи / Фото: unsplash.com

В Липецке полиция провела обыск у местной жительницы после ее слов на стриме о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС.

У женщины изъяли предметы, которые могут быть доказательствами. По информации "RT на русском", женщина признала свою вину и принесла извинения. Она заявила, что виноват в произошедшем алкоголь — трезвой подобным образом она высказаться бы не смогла.

Напомним, что причиной проверки стал ролик в Сети, на котором женщина посетовала, что в теракте погибло мало людей. Также на видео она "призывала к совершению насильственных действий и оправдывала их".