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Полиция провела обыск у жительницы Липецка, поддержавшей теракт во время стрима

Женщина принесла извинения и заявила, что виноват алкоголь

27 марта 2024, 20:55, ИА Амител

Молот судьи / Фото: unsplash.com
Молот судьи / Фото: unsplash.com

В Липецке полиция провела обыск у местной жительницы после ее слов на стриме о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС.

У женщины изъяли предметы, которые могут быть доказательствами. По информации "RT на русском", женщина признала свою вину и принесла извинения. Она заявила, что виноват в произошедшем алкоголь — трезвой подобным образом она высказаться бы не смогла.

Напомним, что причиной проверки стал ролик в Сети, на котором женщина посетовала, что в теракте погибло мало людей. Также на видео она "призывала к совершению насильственных действий и оправдывала их".

Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 4

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Гость

23:41:20 27-03-2024

Как вообще можно поддерживать теракты против мирных жителей? Это же беда для многих семей.

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Гость

07:04:04 28-03-2024

Обыск ни чего не дал. Кашолка всё выпила.

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Гость

08:23:42 28-03-2024

виноват алкоголь --- по закону это отягчающее обстоятельство. Что у трезвого на уме

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Гость

16:14:25 28-03-2024

Разве дело в том , что она была в алкогольном опьянении?! Алкоголь развязал язык а дальше всё что было в её голове вылилось наружу. Язык мой враг мой говорят не зря. А теперь подумаем с степени её вины по произошедшему .

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