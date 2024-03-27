Полиция провела обыск у жительницы Липецка, поддержавшей теракт во время стрима
Женщина принесла извинения и заявила, что виноват алкоголь
27 марта 2024, 20:55, ИА Амител
Молот судьи / Фото: unsplash.com
В Липецке полиция провела обыск у местной жительницы после ее слов на стриме о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС.
У женщины изъяли предметы, которые могут быть доказательствами. По информации "RT на русском", женщина признала свою вину и принесла извинения. Она заявила, что виноват в произошедшем алкоголь — трезвой подобным образом она высказаться бы не смогла.
Напомним, что причиной проверки стал ролик в Сети, на котором женщина посетовала, что в теракте погибло мало людей. Также на видео она "призывала к совершению насильственных действий и оправдывала их".
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23:41:20 27-03-2024
Как вообще можно поддерживать теракты против мирных жителей? Это же беда для многих семей.
07:04:04 28-03-2024
Обыск ни чего не дал. Кашолка всё выпила.
08:23:42 28-03-2024
виноват алкоголь --- по закону это отягчающее обстоятельство. Что у трезвого на уме
16:14:25 28-03-2024
Разве дело в том , что она была в алкогольном опьянении?! Алкоголь развязал язык а дальше всё что было в её голове вылилось наружу. Язык мой враг мой говорят не зря. А теперь подумаем с степени её вины по произошедшему .