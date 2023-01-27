Полиция разыскивает двух водителей, которые сбили детей в Барнауле утром 26 января

Аварии произошли в одно время в разных концах города

27 января 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает очевидцев двух наездов автомобилей на детей, которые произошли 26 января.

Как сообщает отделение пропаганды БДД отдела ГАИ УМВД России по Барнаулу, 26 января около 08:00 на улице Лазурной в районе дома № 36 Honda CR-V 2011-2018 года выпуска белого цвета наехала на девочку 2006 года рождения. Неустановленный водитель скрылся с места происшествия.

В то же время на проспекте Красноармейском, в районе дома № 131, автомобиль наехал на девятилетнего мальчика. Водитель также скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция разыскивает иностранный джип в кузове белого цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.