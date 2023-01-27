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Полиция разыскивает двух водителей, которые сбили детей в Барнауле утром 26 января

Аварии произошли в одно время в разных концах города

27 января 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает очевидцев двух наездов автомобилей на детей, которые произошли 26 января.

Как сообщает отделение пропаганды БДД отдела ГАИ УМВД России по Барнаулу, 26 января около 08:00 на улице Лазурной в районе дома № 36 Honda CR-V 2011-2018 года выпуска белого цвета наехала на девочку 2006 года рождения. Неустановленный водитель скрылся с места происшествия.

В то же время на проспекте Красноармейском, в районе дома № 131, автомобиль наехал на девятилетнего мальчика. Водитель также скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция разыскивает иностранный джип в кузове белого цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106. 

Комментарии 8

  • Пусть сидят и трясутся бегунки И пусть думают, кто их быстрее найдёт, папы детей или мусара ???
    27 января, Гость   Ответить
  • водители будьте внимательны
    27 января, Гость   Ответить
  • найдут. и сразу же от 7 лет...вот идиоты. покалечили ребятишек , бросили их в беде и удрали!!
    28 января, Гость   Ответить
  • в одно время в разных концах города --- и оба убежали, спланированная акция? Или просто совпадение?
    28 января, Гость   Ответить
  • покалечили ребятишек...?
    28 января, Гость   Ответить
  • Пусть сидят и трясутся бегунки И пусть думают, кто их быстрее найдёт, папы детей или мусара ???++++=Во-во...
    30 января, Гость   Ответить
  • А дети без родителей по улице болтались что-ли ? И где переходили улицу - по пешеходнику или так ломанулись. Информации нет. Хотя 2006 года, это уже 17 летная кобыла так-то, наверняка перлась в наушниках и капюшоне еще и считала что все ей должны. Ну долбанувшая их машина может маленько мозгов добавит таким "деткам". Водила не оправдываю, свалил, это конечно его большой косяк. Но и родителей и их деток тоже нужно наказывать в таких случаях максимально жестко, т.к. часто именно они своей тупостью создают аварийные ситуации.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну и найдет его папа, вякнет, папе табло разобьют качественно и он успокоится, мама туда же встрянет - маме разобьют, пойдут записываться к стоматологу еще, зубы новые вставлять.
    30 января, Гость   Ответить
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