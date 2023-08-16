Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов
Во время проверки овощебазы на Софийской улице полицейские нашли почти 400 иностранцев. Из них 55 находились на территории России с нарушениями
16 августа 2023, 19:20, ИА Амител
Полиция во время очередного рейда по выявлению нарушителей миграционного законодательства в Санкт-Петербурге доставила около сотни российских граждан в военкомат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Во время проверки овощебазы на Софийской улице полицейские нашли почти 400 иностранцев. Из них 55 находились на территории России с нарушениями законов. Один мигрант попытался обмануть правоохранителей, представив поддельные документы. Из-за этого против него возбудили уголовное дело.
"Земляков иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет", – добавили в ведомстве.
При этом такие люди с точки зрения основной цели рейда не представляют для силовиков оперативного интереса. Однако полицейские не упускают возможности и напоминают, что гражданство России дает не только новые права, но и обязанности перед государством.
19:40:18 16-08-2023
Это полицаям они земляки
07:49:07 17-08-2023
А может они уже пойдут свою новую родину защищать, плюшки которой они теперь получают, они и их огромные семейства. Пусть меняют наших ребят, а то несправедливо, и плевать что у них по 15 детей, вот пусть и защищают их идут
08:17:07 17-08-2023
Гость (07:49:07 17-08-2023) А может они уже пойдут свою новую родину защищать, плюшки ко... Так их для этого и отвезли в военкомат. Но это касается только тех, кто получил паспорт гражданина России. Нелегальных мигрантов надо за шкирку и обратно в аул, и влепить бан лет на 10 на въезд в Россию.
15:25:31 17-08-2023
Гость (08:17:07 17-08-2023) Так их для этого и отвезли в военкомат. Но это касается толь... Как отвезли, так и отпустят. Когда их реально отправлять начнут на сво??? Может тогда и свалят отсюда
09:45:54 17-08-2023
Надо везти в военкоматы вместе с теми, кто выдает им в лёгкую паспорта граждан России. Знаю многих переселенцев из Казахстана, русских, которые годами не могут получить паспорт России.
12:48:32 17-08-2023
Уже есть предложение выдавать военный билет и ставить на учёт в военкомат одновременно с выдачей российского паспорта. Только есть проблема - они все многодетные же
15:23:54 17-08-2023
Ирина (12:48:32 17-08-2023) Уже есть предложение выдавать военный билет и ставить на учё... Многодетных в первую очередь на сво! Им то точно есть кого защищать. Почему русский Ваня должен воевать, а приезжие приспокойненько жить в России и размножаться на пособия????? У русского Вани тоже дети. Так что пусть и мигранты воюют идут
13:34:20 17-08-2023
Все мои знакомые, включая и девушек, уехавшие в Государство Израиль, честно отслужили положенное в армии Израиля при получнии гражданства. Муж моей двоюродной сестры, при получении второго гражданства, Германии, отслужил в Бундесвере, после того, как отслужил 2 года в Советскй Армии. И это правильно. Почему "тоже россияне" не служат и ведут себя, как у себя на родине? Что это за дичь с хиджабами в светском государстве?
13:52:30 17-08-2023
Гость (13:34:20 17-08-2023) Все мои знакомые, включая и девушек, уехавшие в Государство ... А что за дичь запрещать продажу алкоголя на день города? Не мусульмане же.
14:19:09 17-08-2023
Гость (13:52:30 17-08-2023) А что за дичь запрещать продажу алкоголя на день города? Не ... Я тут при чём? Я к алкоголю равнодушен и мне всё равно, бухайте, сколько влезет, но подальше от моих ворот, чтобы дробью не посекло...