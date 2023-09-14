Полицию Горно-Алтайска возглавил уроженец Алтайского края

Ранее он руководил несколькими отделами полиции в районах

14 сентября 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

43-летний полковник полиции Сергей Романов назначен на должность руководителя ОВД Горно-Алтайска. Об этом рассказали в региональном МВД.

Руководителям служб городской полиции нового руководителя представил министр внутренних дел по Республике Алтай Дмитрий Трощилов. Он отметил, что за время службы Романов показал себя как грамотный лидер с большим опытом.

Сергей Романов родился 20 июня 1980 года в селе Лобаниха Новичихинского района, окончил Барнаульский юридический институт и руководил отделами полиции в нескольких районах Алтайского края.

Награжден медалями МВД России "За отличие в службе" третьей, второй и первой степени.