Поликлиника №2 закрывается в Барнауле

Она перестанет работать с начала недели

11 августа 2024, 09:05, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/1571983

С 12 августа в Барнауле поликлиника № 2, расположенная на проспекте Калинина, 16, прекращает приём пациентов. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на объявление, замеченное в учреждении.

Теперь пациентов будут принимать в поликлинике №1 по адресу: улица Кулагина, 10, и в филиале поликлиники № 2, который находится по адресу: улица Водопроводная, 99.

Здание поликлиники на Калинина было построено в 1934 году и нуждалось в ремонте. Пациенты даже обращались с жалобами на состояние здания к Ксении Собчак.



Осенью прошлого года поликлинику посетил губернатор Виктор Томенко, который сообщил, что документация на проведение ремонтных работ уже готовится.