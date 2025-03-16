НОВОСТИЗдоровье

Поликлинику городской больницы № 3 в Барнауле отремонтируют за 90 млн рублей

После открытия прием пациентов будут вести не только терапевты, но и узкопрофильные врачи

16 марта 2025, 17:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края
Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

В Барнауле в здании поликлиники городской больницы № 3, расположенной на улице Матросова, проводятся ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, всего на контракт выделили 90 млн рублей.

Главный врач больницы Александр Шпиготский подчеркнул, что после ремонта поликлиника будет полностью укомплектована штатом специалистов – прием пациентов будут вести не только терапевты, но и узкопрофильные врачи. Такие изменения улучшат доступность специализированной медицинской помощи для населения.

В здании поликлиники также планируется открытие центра амбулаторной хирургии. Он будет работать по принципу "хирургии одного дня": проводятся несложные операции, которые позволяют пациентам покинуть стационар уже через 24 часа.

Завершить работы по ремонту и оснащению здания должны к концу 2025 года. После завершения капремонта корпуса на улице Матросова все пациенты поликлиники с улицы Бехтерева будут переведены в обновленное здание.

Барнаул Здоровье ремонт

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

18:31:48 16-03-2025

что за поликлиника №3 на Матросова?...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:05 17-03-2025

Гость (18:31:48 16-03-2025) что за поликлиника №3 на Матросова?... ... Бывшая поликлиника ГБ №9,на Бехтерева,26.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:00 17-03-2025

а почему она на Матросова тогда.. хоть адрес точный тогда писали бы, куда именно переведут

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:04 18-03-2025

Гость (13:52:00 17-03-2025) а почему она на Матросова тогда.. хоть адрес точный тогда пи... Переведут в бывшую онкологическую на Матросова. Обещают уже лет 6-7.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:27 16-03-2025

очень далекоот Бехтерева ТУДА ездить. плохо. Кто знает, этот позор города - поликлинику и больницу на Бехтерева когда снесут? сгнило всё, крысы бегают размером с собаку, персонал весь курит по закоулкам на улице НЕ переобуваясь - так и идут потом на работу. ууужаснейшая организация. и этот мухлёж с гаражами некогда скорой помощи отапливаемыми - тоже интересный момент. кто и как их распродавал?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:14 17-03-2025

Ну наконец-то переедет поликлиника) добираться всяко лучше, чем до Бехтерева, там хотя бы остановка рядом. Ещё врачей бы процентов на 50 заменили.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

11:30:11 17-03-2025

Бывший онкодиспансер? Ну наконец-то!
А что стало в итоге с судебным делом о некачественном ремонте?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:46 17-03-2025

А что насчёт бывшей больницы КХВ???

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:44 17-03-2025

Поликлинику на Калинина закрытую когда отремонтируют?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров