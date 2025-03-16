Поликлинику городской больницы № 3 в Барнауле отремонтируют за 90 млн рублей

После открытия прием пациентов будут вести не только терапевты, но и узкопрофильные врачи

16 марта 2025, 17:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

В Барнауле в здании поликлиники городской больницы № 3, расположенной на улице Матросова, проводятся ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, всего на контракт выделили 90 млн рублей.

Главный врач больницы Александр Шпиготский подчеркнул, что после ремонта поликлиника будет полностью укомплектована штатом специалистов – прием пациентов будут вести не только терапевты, но и узкопрофильные врачи. Такие изменения улучшат доступность специализированной медицинской помощи для населения.

В здании поликлиники также планируется открытие центра амбулаторной хирургии. Он будет работать по принципу "хирургии одного дня": проводятся несложные операции, которые позволяют пациентам покинуть стационар уже через 24 часа.

Завершить работы по ремонту и оснащению здания должны к концу 2025 года. После завершения капремонта корпуса на улице Матросова все пациенты поликлиники с улицы Бехтерева будут переведены в обновленное здание.