Поликлинику городской больницы № 3 в Барнауле отремонтируют за 90 млн рублей
После открытия прием пациентов будут вести не только терапевты, но и узкопрофильные врачи
16 марта 2025, 17:35, ИА Амител
В Барнауле в здании поликлиники городской больницы № 3, расположенной на улице Матросова, проводятся ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, всего на контракт выделили 90 млн рублей.
Главный врач больницы Александр Шпиготский подчеркнул, что после ремонта поликлиника будет полностью укомплектована штатом специалистов – прием пациентов будут вести не только терапевты, но и узкопрофильные врачи. Такие изменения улучшат доступность специализированной медицинской помощи для населения.
В здании поликлиники также планируется открытие центра амбулаторной хирургии. Он будет работать по принципу "хирургии одного дня": проводятся несложные операции, которые позволяют пациентам покинуть стационар уже через 24 часа.
Завершить работы по ремонту и оснащению здания должны к концу 2025 года. После завершения капремонта корпуса на улице Матросова все пациенты поликлиники с улицы Бехтерева будут переведены в обновленное здание.
18:31:48 16-03-2025
что за поликлиника №3 на Матросова?...
09:41:05 17-03-2025
Гость (18:31:48 16-03-2025) что за поликлиника №3 на Матросова?... ... Бывшая поликлиника ГБ №9,на Бехтерева,26.
13:52:00 17-03-2025
а почему она на Матросова тогда.. хоть адрес точный тогда писали бы, куда именно переведут
08:34:04 18-03-2025
Гость (13:52:00 17-03-2025) а почему она на Матросова тогда.. хоть адрес точный тогда пи... Переведут в бывшую онкологическую на Матросова. Обещают уже лет 6-7.
19:25:27 16-03-2025
очень далекоот Бехтерева ТУДА ездить. плохо. Кто знает, этот позор города - поликлинику и больницу на Бехтерева когда снесут? сгнило всё, крысы бегают размером с собаку, персонал весь курит по закоулкам на улице НЕ переобуваясь - так и идут потом на работу. ууужаснейшая организация. и этот мухлёж с гаражами некогда скорой помощи отапливаемыми - тоже интересный момент. кто и как их распродавал?
10:08:14 17-03-2025
Ну наконец-то переедет поликлиника) добираться всяко лучше, чем до Бехтерева, там хотя бы остановка рядом. Ещё врачей бы процентов на 50 заменили.
11:30:11 17-03-2025
Бывший онкодиспансер? Ну наконец-то!
А что стало в итоге с судебным делом о некачественном ремонте?
11:59:46 17-03-2025
А что насчёт бывшей больницы КХВ???
15:05:44 17-03-2025
Поликлинику на Калинина закрытую когда отремонтируют?