Politico: США готовятся к возможности заморозки конфликта на Украине

Американские министерства и Белый дом размышляют касательно дальнейшей судьбы конфликта

18 мая 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти США готовятся к вероятному сценарию заморозки конфликта на Украине, когда он растянется на много лет или даже десятилетий. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно газете Politico от собственных источников.

По информации издания, американские министерства и Белый дом размышляют касательно дальнейшей судьбы конфликта. В числе прочих вариантов обсуждаются и ситуации, при которых он будет заморожен на долгий срок. В соответствии с этим вариантом Киев и Москва согласуют линии, которые согласятся не пересекать, и они не обязательно будут официальными границами.

Американский чиновник отметил, что планирование на долгий срок становится всё более приоритетным для администрации США Джо Байдена. Вместе с тем в предыдущие месяцы речь шла скорее о срочном и краткосрочном планировании.

Ряд чиновников и аналитиков считают, что моделью развития ситуации может быть Корейская война, где спустя даже 70 лет после подписания документа о перемирии не объявили о завершении войны.