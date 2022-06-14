27 миллионеров. Барнаульские депутаты раскрыли свои доходы перед новыми выборами

Самым состоятельным депутатом Барнаульской гордумы по итогам 2021 года стал единоросс Андрей Солодилов. Председатель комитета БГД по бюджету задекларировал 42,772 млн рублей. Информация размещена на сайте представительного органа. Всего же из 34 народных избранников доход свыше 1 млн рублей указали 27 человек.

Солодилов, который занимает пост председателя Совета директоров Барнаульского пивоваренного завода, значительно опередил остальных депутатов БГД по доходам. Он владеет несколькими земельными участками, десятком зданий и нежилых помещений, магазином и объектом общественного назначения. Также Солодилов располагает жилым домом (334 кв. м) и долей в квартире. Из транспортных средств у депутата есть Trabant P601S, Toyota Land Cruiser 100, мотоцикл М 106 и ещё несколько моделей отечественного автопрома.

На втором месте среди самых богатых барнаульских депутатов находится ещё один представитель фракции «Единая Россия» Евгений Носенко. Он отчитался за 28,107 млн рублей. Депутат владеет жилым домом, земельным участком, а также автомобилем Toyota Land Cruiser, снегоходом и снегоболотоходом.

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Замыкает тройку самых состоятельных глава фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме Алексей Скосырский. Его доход за прошлый год составил 23,313 млн рублей. Скосырский владеет двумя земельными участками и квартирами, гаражом, нежилыми зданием и помещением. Автопарк депутата включает Nissan Juke и Toyota Camry.

В число наиболее бедных депутатов по итогам прошлого года входят семь человек: их доход оказался менее 1 млн рублей. Замыкает список коммунистка Лариса Идолова с доходом в 234 тысячи рублей. На втором месте с конца — единоросска Марина Понкрашева (348 тысяч рублей). Ещё один представитель КПРФ — Пётр Пугаев — отчитался за 454 тысячи рублей.

Председатель БГД Галина Буевич показала доход в 3,207 млн рублей, её заместитель Сергей Струченко заработал 1,553 млн рублей (а его несовершеннолетний ребёнок принес в семейную копилку ещё 1 млн рублей).

Напомним, нынешний созыв БГД в последний раз отчитался о своих доходах. В сентябре барнаульцы выберут новый состав городской думы. Он также будет состоять из 40 человек: 20 человек пройдут в состав представительного органа по партспискам, ещё 20 — в качестве одномандатников. Ожидается, что новый состав БГД обновится как минимум на 50%.