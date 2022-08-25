3 миллиарда долларов. США выделили Украине крупнейшую с начала спецоперации сумму

США выделили крупнейший с начала спецоперации пакет военной помощи Украине, заявил американский президент Джо Байден.

Сумма очередной поддержки составила 2,98 миллиарда долларов, или 178,8 миллиарда рублей.

«Я с гордостью объявляю о самом крупном на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности. Около 2,98 млрд долларов на вооружение и оборудование будут предоставлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины», — цитирует его НТВ.

Прежде максимальный размер помощи Киеву составлял 1 миллиард долларов.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал её целями денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь населению Донбасса, которое страдало от действий киевского режима в течение последних восьми лет.