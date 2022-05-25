33 872 рубля. Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2021 года выросла на 12,6%

По итогам 2021 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Алтайском крае составила 33 872 рубля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такие данные привёл Алтайкрайстат.

Этот показатель превысил уровень 2020 года на 12,6% и на 4,4% — в реальном выражении. Темпы роста заработной платы в регионе опережают среднесибирские и среднероссийские (110,5% и 111,5% соответственно).

По темпу роста номинальной начисленной заработной платы Алтайский край занимает первое место в Сибири и седьмое место в России, реальной — 2-е и 19-е.