80-летний президент США Байден собирается пойти на второй срок

Выборы пройдут в ноябре 2024 года

02 января 2023, 11:52, ИА Амител

Фото: t.me/nashpresidentUSA

Президент США Джо Байден ещё окончательно не решил, будет ли он баллотироваться на второй срок, сообщает издание Politico. По данным газеты, существует вероятность, что Байден примет положительное решение и объявит о нём уже в феврале 2023 года. Сами же выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.



Окончательное решение Байдена будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьёй. Первая леди Джилл Байден дала понять, что готова поддержать участие супруга в выборах, однако некоторые его близкие опасаются, как предвыборная кампания скажется на 80-летнем политике. По данным The Wall Street Journal, советники Байдена уже начали обсуждать вопросы подготовки его предвыборной кампании.

На выборах 2020 года Байден получил 51,3% голосов, а действующий на тот момент президент Дональд Трамп — 46,9%. В прошлом ноябре Трамп объявил, что будет участвовать в выборах.