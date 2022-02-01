АКЗС заняло пятое место по открытости среди парламентов российских регионов

АКЗС заняло пятое место в рейтинге открытости парламентов российских регионов в 2021 году “Парламент на ладони”. Оценку деятельности региональных законодательных собраний провёл фонд развития городского управления “1870”.

Так, в исследовании следующие критерии: открытость принятия решений, открытость законотворческой работы, открытость обратной связи с гражданами, социальная доступность парламента, обеспечение гарантий партий, представленных в парламенте, при освещении их деятельности на региональных телеканалах и радиоканалах, внутренняя открытость парламента. Эталоном послужили практики открытости, реализованные на федеральном уровне — в Совфеде и Государственной Думе. Данные собирали до начала парламентских выборов 2021 года — оценки актуальны на 1 июня 2021 года.

Так, на первом месте в итоговом рейтинге оказались Самарская Губернская Дума с оценкой открытости 80,94, второе место заняла Московская городская Дума (79,53), третье — Законодательное Собрание Республики Карелия (76,31), четвёртое — Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (75,13). Деятельность АКЗС оценили в 73,15.

В Сибири алтайский парламент оказался первым. Следующие места заняли Заксобрание Иркутской, Новосибирской областей, Законодательная Дума Томской области и Законодательное Собрание Красноярского края.