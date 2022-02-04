Председатель АКЗС Александр Романенко заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Романенко ушёл на самоизоляцию, но продолжает работать удалённо.

“В целом спикер АКЗС чувствует себя хорошо, выраженных симптомов болезни нет. Александр Романенко привит вакциной “Спутник V”, а позже — ревакцинирован”, — сказано в сообщении пресс-службы АКЗС.

Ранее коронавирусом заразился глава Барнаула Вячеслав Франк. Градоначальник также ушёл на карантин, но продолжает поддерживать связь с заместителями и руководителями комитетов в дистанционном режиме.