Алтайским коммунистам впервые за несколько лет согласовали митинг в Барнауле

В Барнауле в понедельник, 7 ноября, пройдёт праздничный митинг, посвящённый 105-летию Великой Октябрьской социалистической революции, сообщает алтайское отделение КПРФ.

«Впервые за несколько лет Алтайскому крайкому КПРФ согласовано на 7 ноября проведение праздничного мероприятия на площади Советов — главной площади краевой столицы», — говорится в сообщении.

Торжественный митинг пройдёт с 18:00 до 19:00.

Ранее amic.ru рассказал, что отмечали 7 ноября и почему этот праздник отменили.