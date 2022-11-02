Алтайским коммунистам впервые за несколько лет согласовали митинг в Барнауле
Мероприятию выделили площадь и один час
2 ноября 2022, 16:37
В Барнауле в понедельник, 7 ноября, пройдёт праздничный митинг, посвящённый 105-летию Великой Октябрьской социалистической революции, сообщает алтайское отделение КПРФ.
«Впервые за несколько лет Алтайскому крайкому КПРФ согласовано на 7 ноября проведение праздничного мероприятия на площади Советов — главной площади краевой столицы», — говорится в сообщении.
Торжественный митинг пройдёт с 18:00 до 19:00.
Ранее amic.ru рассказал, что отмечали 7 ноября и почему этот праздник отменили.
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