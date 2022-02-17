Американские СМИ назвали новую дату нападения России на Украину
Предыдущие заявления, по информации издания, были распространены для того, чтобы отвлечь внимание
Американское издание Politico озвучило новую дату нападения России на Украину. Аналитики издания утверждают, что военные действия могут начаться 20 февраля.
Также отмечается, что предыдущие заявления о нападении 16 февраля были сделаны для того, чтобы «отвлечь внимание от ключевых дат».
Напомним, ранее западные политики и издания неоднократно заявляли о том, что им достоверно известно, когда начнётся война России и Украины.
Госдеп США утверждал, что они никогда не участвовали в распространении этих сообщений.
После того как 16 февраля ничего не произошло, зарубежные СМИ стали спешно корректировать свои статьи, а британский таблоид The Sun удалил некоторые публикации.