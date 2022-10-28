Американский бизнесмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
Он отметил, что не является дипломатом, но видел уже достаточно смертей
28 октября 2022, 08:47, Илья Звягинцев
Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Письмо он опубликовал на своём сайте.
Конгрессмен предложил президентам России и Украины провести мирные переговоры в Аризоне. Текст письма он направил в посольства России и Украины в Вашингтоне.
«Я не дипломат. Я простой член конгресса, но я видел достаточно смертей и разрушений в ваших странах. Это недопустимо. Я прошёл путь от негодования из-за недостатка попыток мирного урегулирования до чувства необходимости действовать самому», — написал конгрессмен.
По словам Гозара, расположение штата позволит сторонам достаточно удалиться от конфликта.
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