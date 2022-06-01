Анатолия Чубайса проверяют на коррупцию

Экс-главу «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса вместе с его окружением проверят на коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, в правоохранительные органы поступила информация о совершении Чубайсом и его окружением действий коррупционной направленности. Российские силовики уже начали опрашивать свидетелей в рамках соответствующей проверки. Также правоохранительные органы изучают полученные документы на признаки состава преступления. О каких именно предполагаемых коррупционных действиях идёт речь, не уточняется.

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Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Анатолий Чубайс отказался от своей должности в администрации президента и уехал из страны. Его представитель 6 мая заявил, что у Чубайса нет зарубежной недвижимости — по его словам, он находится в Израиле.