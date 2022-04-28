Барнаульская гордума отказалась разом направить 7 млрд рублей на погашение долгов

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 28 апреля проголосовали против внесения изменений в бюджет города. Речь шла о выделении средств на исполнение судебных решений. Сейчас долг города по исполнительным листам превышает 7,4 млрд рублей, а это около 70% всей расходной части бюджета.

Народные избранники мотивировали своё решение тем, что если выполнить требования прокуратуры и направить деньги на исполнение судебных актов, то в бюджете не останется средств на зарплаты, финансирование коммунальных услуг и других приоритетных расходов. Кстати, против такого решения выступили не только сами депутаты. Аналогичной точки зрения придерживаются в мэрии и Счётной палате Барнаула.

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По словам председателя городского комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Надежды Тиньгаевой, потребность в деньгах на исполнение судебных решений составляет 70,6% от объёмов расходов, запланированных в бюджете Барнаула на решение вопросов местного значения в текущем году. Также Тиньгаева отметила, что обязательства по исполнению судебных решений мэрия ежегодно выполняет в том объёме, чтобы решать и текущие вопросы. Так, в 2021 году было полностью прекращено 864 исполнительных производства, частично — 50 исполнительных листов. Всего на исполнение требований в прошлом году мэрия направила 801,2 млн рублей.

Сейчас самая внушительная часть долга — более 4 млрд рублей — приходится на обязательства по строительству ливнёвок. Часть задолженности города включает в себя ремонт инженерной инфраструктуры, дорог, переселение из аварийного жилья и т.д.