Барнаульские единороссы вручают подарки ветеранам Великой Отечественной войны

Открыл череду поздравлений ветеранов глава города, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Вячеслав Франк. Глава барнаульских единороссов поздравил известного в регионе активиста ветеранского движения, почётного гражданина Барнаула Матрёну Андрейченко.

По примеру секретаря ветеранов навестила и его заместитель в городском отделении «Единой России», председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич. Она поздравила Петра Бобкова, который занимается патриотическим воспитанием молодёжи в Октябрьском районе.

«Мы всегда будем помнить о том, какую высокую цену заплатил наш народ. Будем гордиться поколением Победителей. Вы выстояли, сумели сохранить веру и достоинство, освободили мир от нацизма», — сказала Галина Буевич.

Подарки ветеранам в своих округах вручили: заместитель председателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко, руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов, городские депутаты Дмитрий Абалымов, Людмила Ананьина, Лариса Белькова, Светлана Бочкова, Дмитрий Ильиных, Валерий Касплер, Иван Огнев, Марина Понкрашёва, Роман Репа, Юрий Ряполов, Андрей Солодилов и Кристина Юстус.

Также к поздравлениям присоединились и участники предварительного голосования партии: Дмитрий Аганов, Елена Азарова, Павел Авкопашвили, Владимир Барбье, Алина Горлова, Иван Гладких, Виталий Казаков, Павел Кравченко, Максим Комисаренко, Андрей Курышин, Дмитрий Мавлютов, Владимир Николаев, Ашот Погосян, Николай Савинский и Дмитрий Эйхлер.

На своих страницах во «ВКонтакте» депутаты и участники предварительного голосования делятся историями о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.