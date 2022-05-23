Барнаульские комсомольцы провели пикет против застройки Речного вокзала

Два пикета против градостроительной политики в Барнауле и застройки территории Речного вокзала провёл Ленинский комсомол 22 мая. Мероприятие было заранее согласовано с мэрией.

Поводом для акции стало то, что перед зданием Речного вокзала «застройщик поменял забор с хлипкого на более основательный», говорят участники пикета.

«Мы полагаем, что это последний шаг перед демонтажем здания. Считаем, что процесс вот-вот начнётся, — подчеркнул собеседник amic.ru. — Наша акция — это законный способ выразить свой протест против действий застройщика „Селф“, который является олицетворением точечного строительства в Барнауле».

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Комсомольцы категорически не согласны с доводами застройщика, что барнаульское здание Речного вокзала не несёт никакой архитектурной и культурной ценности.

«Мне довелось побывать во многих городах России, и в том числе я интересуюсь изучением городов стран бывшего Советского Союза. Могу с уверенностью сказать, что барнаульское здание Речного вокзала нисколько не является типовым, как бы нам ни заявляли. Это здание уникально в своём роде, что подчёркивалось и самым большим в СССР флорентийским мозаичным панно, располагавшемся в зале ожидания. Мы не должны допустить сноса вокзала и застройки данного места», — заявил секретарь Барнаульского комитета ЛКСМ РФ Владислав Реттих.

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Сначала комсомольцы вышли на Мало-Тобольскую, а затем переместились непосредственно к Речному вокзалу. В акции участвовали пять человек с плакатами, ещё двое раздавали листовки горожанам. По словам первого секретаря Барнаульского комитета ЛКСМ РФ Владислава Реттиха, за два с половиной часа горожанам раздали свыше 500 листовок. Никаких резолюций по итогам митинга комсомольцы принимать не стали, не вели и сбор подписей. По словам Реттиха, в будущем не исключено повторение аналогичной акции. Он отметил, что в прошлом году коммунисты уже пытались решить вопрос при помощи диалога, приглашая на круглый стол представителей застройщика, однако взаимопонимания с «Селфом» так и не нашли.

Напомним, компания «Селф» приобрела земельный участок со зданием Речного вокзала в конце 2020 года. Прошлым летом застройщик представил концепцию застройки Общественной палате Барнаула. По задумке, на месте здания Речного вокзала построят два высотных многоэтажных дома, многоуровневый гараж, общественную парковку, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад. В проект входит и благоустройство набережной реки Оби. При этом на территории предусмотрено строительство помещения барнаульского речного порта и размещение причала. Доступ к нему обещают сохранить для всех желающих.

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В интервью amic.ru владелец компании «Селф» Нодар Шония рассказывал о том, что застройщик планирует возвести на месте Речного вокзала и как будет организован для горожан выход к причалу. «Это будет высотка. Под такое определение попадают здания выше 24-25 этажей. В рамках имеющейся концепции мы в первую очередь рассматриваем вопрос, как горожане будут выходить на набережную. Мы хотим, чтобы она стала единым целым с тем участком, который благоустроил город. Доступ для барнаульцев будет обеспечен, транспортная развязка сохранится», — пообещал Шония.

Также бизнесмен уверен, что здание Речного вокзала не представляет никакой архитектурной ценности. При этом Шония пообещал сохранить мозаичное панно, о ценности которого рассуждали комсомольцы: «Об этом панно мы разговаривали с Министерством культуры Алтайского края и с главой города. Я пообещал, что оно никуда не денется. Мы его обязательно сохраним — установим в каком-нибудь знаковом месте города или оставим здесь же».

Кстати, панно разобрали и увезли на хранение. Оно будет украшать одну из стен в Художественном музее, когда его достроят.