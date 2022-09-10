Барнаульские общественники контролируют процесс выборов в гордуму

Члены Общественной палаты города Барнаула продолжают контролировать ход выборов в городскую думу. За два дня голосования, 9-10 сентября, они посетили уже около 50 участков во всех районах краевой столицы. В целом же общественные наблюдатели работают на каждом из 259 открытых участков, сообщили в палате.

«Цель нашего визита на участки — посмотреть, как идёт голосование, насколько всё доступно и прозрачно организовано: как обустроены кабинки для голосования, нет ли замечаний у наблюдателей. На всех избирательных участках в этом году установлены средства видеофиксации, все УИК обеспечены сейфами для хранения бюллетеней. От имени членов комиссии могу сказать — нарушений мы не увидели, всё чётко организовано», — рассказал зампред Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен.

По его словам, административный центр смог качественного подготовиться к трёхдневному голосованию. А заместитель атамана Алтайского войскового казачьего округа Александр Четвериков добавил: такое количество дней выборов позволит каждому барнаульцу выбрать удобное время.

«Мы не фиксируем большого наплыва избирателей, так как ожидаем основную массу голосующих в воскресенье, текущая явка вполне закономерна для выходного дня. Голосование проходит в штатном режиме. Радует, что все политические силы ведут себя максимально корректно. Это подтверждают и наши общественные наблюдатели, которые работают вместе с наблюдателями от партий», — сказал он.

И подчеркнул: выборы в БГД проходят в рамках законодательства.

Фото: Общественная палата Барнаула

Вместе с членами Общественной палаты к контролю присоединились и участницы Совета женщин при главе Барнаула.

«Голосование проходит спокойно и достойно. На всех участках работают наблюдатели от политических партий, общественные наблюдатели. Участники избирательного процесса заинтересованы в прозрачности выборов и достоверности результата», — делится впечатлениями председатель Совета Валентина Косинова.

Напомним, выборы в гордуму проходят 9-11 сентября с 08:00 до 20:00.