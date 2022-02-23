Байден объявил о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме, передаёт ТАСС.

Байден отметил, что предупреждал российского коллегу Владимира Путина о возможных санкциях месяц назад. Объявление о независимости ДНР и ЛНР стало поводом для их введения.

Ограничения коснутся суверенного долга России — российское правительство останется без западного финансирования.

Также США введут блокирующие санкции против двух российских банков — ВЭБ и военного банка. Вашингтон продолжит сотрудничество с Берлином по вопросу приостановки “Северного потока — 2”. Ограничения коснутся и непосредственно российских элит.