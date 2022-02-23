Байден объявил о новых санкциях против России
Ограничения коснутся суверенного долга, банков и элит
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме, передаёт ТАСС.
Байден отметил, что предупреждал российского коллегу Владимира Путина о возможных санкциях месяц назад. Объявление о независимости ДНР и ЛНР стало поводом для их введения.
Ограничения коснутся суверенного долга России — российское правительство останется без западного финансирования.
Также США введут блокирующие санкции против двух российских банков — ВЭБ и военного банка. Вашингтон продолжит сотрудничество с Берлином по вопросу приостановки “Северного потока — 2”. Ограничения коснутся и непосредственно российских элит.
“С завтрашнего дня, в предстоящие дни мы продолжим, мы введём санкции против российских элит и членов семей. Они разделяют коррупционную опасность политики Кремля, и разделят их боль”, — сказал он.