Байден оговорился и «намекнул» на отправку американских войск на Украину

Во время выступления перед американскими десантниками, дислоцированными на военную базу в польском Жешуве, президент США Джо Байден оговорился, что у военных будет возможность оценить мужество украинцев, когда они «там» окажутся. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы всё увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас, некоторые, некоторые из вас уже были там. Вы увидите... женщин, молодых людей, стоящих перед чёртовым танком, просто говоря: „Я не уйду, не сдвинусь с этого места“. Они невероятные, но значительную часть своего вдохновения они черпают у нас», — сказал глава США.

При этом он не уточнил, почему американские солдаты должны оказаться «там», и имел ли он в виду Украину.