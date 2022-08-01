Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением

США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет «Лента.ру».

«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, когда срок его действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать», — заявил Байден.

Он напомнил, что даже в разгар холодной войны Вашингтон и Москва смогли работать вместе ради обеспечения стратегической стабильности в мире. По словам американского лидера, теперь России снова предстоит продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями.

Также Байден заявил, что в обсуждении новой системы должен участвовать и Китай, который также обладает ядерным оружием и несет ответственность за стабилизацию ситуации на уровне регионов и мира в целом.