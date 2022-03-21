Белый дом рассматривает возможность расширения санкций в отношении России

Власти США готовы из-за ситуации на территории Украины расширить список санкций в отношении России. Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Мы можем расширить наши санкции, принять (дополнительные) меры, расширить санкции, которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов», — сказал он вы эфире CBS.

По словам чиновника, до сих пор существуют отрасли и организации, которые не затронуты ограничительными мерами.

В основном это касается газа и нефти, но есть и другие сферы, которые ещё можно ограничить.