Бесхозная агитация. «Единая Россия» открестилась от баннеров, изъятых барнаульской полицией

«Единая Россия» не имеет никакого отношения к баннерам, которые 23 августа полиция убрала с улиц Индустриального района Барнаула. Об этом рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова в ходе пресс-конференции 30 августа. Агитация носила незаконный характер, так как появилась без выходных данных. На неё правоохранителям пожаловался кандидат в Барнаульскую гордуму от КПРФ Сергей Пилюгин.

По словам коммуниста, незаконные баннеры были похожими друг на друга: маленькие, белого цвета, с логотипом ЕР. Ещё на них написаны имена кандидатов или лозунг «„Единая Россия“ № 1». Ничего другого, в том числе обязательной справочной информации, указано не было. Причём незаконные баннеры единороссов висели в основном на заборах и соседствовали с легальными материалами ЕР, на которых присутствовали все выходные данные.

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Политика Барнаульская полиция сняла «незаконные» баннеры единороссов после жалобы кандидата-коммуниста

Таким образом, размещение этих материалов можно считать провокацией в отношении ЕР, так как единороссы заявили, что не заказывали изъятые полицией агитматериалы и не изготавливали их самостоятельно. Правоохранители до сих пор разбираются в данной ситуации.

Отметим, что в последние недели в Барнауле заметно активизировалась «война» с баннерами. На порчу своей агитации ранее жаловались не только кандидаты от КПРФ. В числе пострадавших были «Новые люди» и ЛДПР. Причём число таких случаев ближе к дате выборов стремительно растёт.

Так, 26 августа коммунисты распространили в своих соцсетях ролик, на котором, как утверждают партийцы, они «смогли поймать за руку команду „Единой России“ по зачистке агитационных материалов». У молодых людей в руках якобы были листовки кандидата от ЕР Дмитрия Абалымова. В пакете, который обронили убегающие, по словам коммунистов, были обнаружены испорченные плакаты кандидата от КПРФ Александры Таранец, а также расклейка «Справедливой России». «Чистильщики» занимались уничтожением агитматериалов прямо во время проведения в Ленинском районе пикета кандидата от КПРФ, подчёркивали в пресс-службе компартии.