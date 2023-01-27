Миллиардер отметил, что ему "очень жаль" жителей этой страны

27 января 2023, 10:15, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал Australians vs. The Agenda

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал украинское правительство "одним из худших в мире" и заявил, что ему "очень жаль" жителей этой страны.

"Довоенное украинское правительство – одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины", – заявил он в интервью изданию Australians vs. The Agenda.

В январе 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда заявил, что РФ хочет прекратить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года. Глава государства подчеркнул, что всё, что Россия делает сегодня, направлено на завершение конфликта.