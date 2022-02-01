Заседание Барнаульской гордумы отменили из-за COVID

Заседание городской думы Барнаула, запланированное на 4 февраля в очном формате, отменено в целях профилактики распространения коронавируса. Как сообщает пресс-служба ведомства, голосование по проектам решений, которые были на повестке заседания, пройдёт посредством опроса депутатов.

Напомним, ранее правительство Алтайского края перешло на дистанционный режим работы из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Глава региона Виктор Томенко поставил задачу руководителям органов власти минимизировать количество очных мероприятий, в том числе уменьшить количество командировок, но при этом держать связь с муниципалитетами.

Кроме того, на текущей неделе заседание алтайского кабмина отменили, поскольку некоторые выступающие заболели.