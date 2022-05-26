Больше зерна, мяса и масла. Узбекистан пожелал более плотно сотрудничать с Алтайским краем

Увеличения поставок зерна, растительных масел, картофеля и мяса ждёт от Алтайского края Республика Узбекистан. Делегация республики побывала в нашем регионе с двухдневным визитом и стороны договорились о расширении сотрудничества.

Кто приезжал в Алтайский край?

Алтайский край посетили чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, Генеральный консул республики в городе Новосибирске Тимур Рахманов, хоким Сырдарьинской области Узбекистана Гафуржон Мирзаев, заместитель хокима Данияр Мадиримов, а также представители ряда компаний.

Высокие гости встретились с губернатором Виктором Томенко и заместителем председателя правительства края Александром Лукьяновым. А также побывали и в Алтайской торгово-промышленной палате, где пообщались с предпринимателями.

Какие вопросы обсуждали?

В первую очередь — о развитии кооперационных связей. Узбекистан выразил заинтересованность в этом направлении. Особенно актуальны для республики вопросы увеличения поставок зерна, растительных масел, картофеля, мяса. При этом власти Узбекистана готовы всячески поддерживать развитие «взаимовыгодных двусторонних торгово-экономических, культурных отношений», есть большой интерес и со стороны предпринимателей. Данияр Мадиримов сообщил, что перед визитом делегации на Алтай бизнес республики заявил о желании реализации совместных проектов регионов в различных отраслях.

Алтайский край готов к такой работе, уверяют в правительстве региона.

«Мы готовы расширять взаимодействие с Республикой Узбекистан — ресурсы для увеличения объёмов экспорта у нас есть. Наш регион, Алтайский край, вывозящий. От 40 до 80% продукции нашей пищевой и перерабатывающей промышленности вывозится за пределы региона. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии взаимоотношений, в том числе с Республикой Узбекистан», — сказал зампредседателя правительства края Александр Лукьянов.

Он также сообщил, что будут назначены ответственные специалисты, чтобы детально проработать направления взаимодействия, вопросы логистики и возможности увеличения объёмов поставок.

С какими предприятиями уже прошли переговоры гостей из Узбекистана?

За время пребывания на Алтае гости из Узбекистана успели посетить ряд крупных предприятий региона и провести предварительные переговоры. В частности, они побывали на ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова и ЗАО «Союзмука», сообщили в правительстве Алтайского края.

Также состоялись переговоры с производителем фасованного растительного масла в Сибири — ООО «Диво Алтая» (компания имеет квоты на поставки за пределы ЕАЭС подсолнечного масла в период с 15 апреля по 31 августа 2022 года).

«Узбекистан — один из самых ближайших партнёров, который нам интересен», отметил директор по развитию производства компании Владимир Попов.

Что сейчас поступает в Узбекистан из Алтайского края

Из Алтайского края в Узбекистан экспортируют чаще всего лесоматериалы, жиры, подсолнечное и рапсовое масло, крупяные изделия, зерно, различное оборудование, продукцию мукомольно-крупяной и химической промышленности, а также шины.

В 2021 году экспорт алтайской продукции агропромышленного комплекса в Узбекистан составил более 38,3 тысячи тонн. Общая стоимость поставок — более 31,4 миллиона долларов США. Таким образом, по итогам 2021 года Узбекистан вошел в тройку стран — лидеров по импорту продукции АПК из края наряду с Казахстаном и Китаем.

Что покупает Алтайский край в Узбекистане

Из Узбекистана в Алтайский край в основном поступает плодоовощная продукция, а также поставляются хлопок, текстильные изделия, трикотажные полотна, химические волокна, рыбные продукты.

В целом по итогам 2021 года объём внешней торговли Алтайского края с республикой вырос на 30% по сравнению с 2020-м годом и составил почти 120 миллионов долларов США. При этом на экспорт пришлось 98 миллионов долларов (или 82% от общего объёма товарооборота), на импорт — 22 миллиона долларов.