Бюджет сохранения, или Сталина на вас нет. Как депутаты АКЗС обменялись «колкостями» при голосовании за главный документ

То, что позволено в обычное время, недопустимо в условиях проведения специальной военной операции, считают некоторые оппозиционеры

27 октября 2022, 13:41

Алтайское Заксобрание после длительных дискуссий всё же приняло проект бюджета на 2023 год в первом чтении. По традиции законопроект поддержали единороссы, либерал-демократы и комроссы. Против выступила большая часть коммунистов, а эсеры решили воздержаться. Почему произошёл раскол в стане КПРФ, и по какой причине оппозиция не имеет права голосовать против главного финансового документа в условиях СВО — читайте в материале amic.ru.

Каким будет бюджет края на 2023 год

Доходы краевого бюджета на 2023 год пока запланированы в сумме 139,818 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на уровне 77,351 млрд рублей, что на 14% выше плана текущего года. Поступления из федерального бюджета предусмотрены в сумме 62,159 млрд. Расходы краевого бюджета составляют 153,3 млрд рублей. Дефицит составит 13,482 млрд рублей.

В следующем году предусмотрена индексация зарплат для отдельных категорий бюджетников. Так, указным категориям добавят 8,7% с 1 января, остальным — 5,5% с 1 октября. Также в бюджете сохранены все виды соцвыплат, их увеличат на 5,5%, а по отдельным выплатам — исходя из установленного прожиточного минимума на детей.

Как выглядит бюджет Алтайского края на 2023 год перед первым чтением. Инфографика

Как выглядит бюджет Алтайского края на 2023 год перед первым чтением. Инфографика

Есть претензии, поддерживать не будем

Фракция «Справедливая Россия — За правду» воздержалась при голосовании за бюджет. «Да, доходы бюджета год к году предположительно увеличатся. Это связано, в первую очередь, с планом повышения собственных налоговых доходов бюджета практически на 10 млрд, что в условиях наметившегося торможения экономики представляется малореалистичным. В то же время безвозмездные поступления из федерального бюджета в следующем году практически не вырастут. Для повышения доходной части бюджета предлагаем пересмотреть в сторону увеличения планы по неналоговым доходам (в первую очередь, от приватизации), а также, наконец, начать активнее использовать практику заимствований, причём не только бюджетных кредитов», — отметил руководитель фракции эсеров Александр Молотов.

Также справороссы обратили внимание на падение расходов бюджета по ряду значимых разделов, в том числе социальных. Среди них — здравоохранение, физкультура и спорт, культура и кинематография, ЖКХ. Кроме того, фракция предложила проиндексировать зарплаты всех бюджетников выше уровня инфляции — то есть как минимум на 15%. Аналогичное предложение у эсеров и относительно краевых соцвыплат и пособий.

С предельным дефицитом. Краевое правительство одобрило проект бюджета на 2023 год

С предельным дефицитом. Краевое правительство одобрило проект бюджета на 2023 год

Как за это голосовать?

Против принятия бюджета в первом чтении в его нынешних параметрах выступила фракция КПРФ. Позицию коммунистов объяснил замруководителя фракции Антон Арцибашев: «Как оценить достаточность бюджета, хороший он или плохой, бюджет выживания или бюджет развития? Всё познается в сравнении! И тут даже ребёнок, мне кажется, уже понимает, сравнение должно производиться не в абсолютных величинах, а в сопоставимых ценах с учётом годовой инфляции. Расходы краевого бюджета последней версии — 180,5 млрд рублей. А нам предлагают сейчас проголосовать за бюджет 2023 года, где расходы всего 153 млрд. То есть падение на 27 млрд рублей! Попробуем сравнить бюджет на 2023 год с принятым бюджетом на 2022-й год после второго чтения. С учётом прогнозируемой инфляции 12,5% бюджет на 2022 год был равен 170 млрд. Опять получается падение на 17 млрд».

Коммунист полагает, что нынешний бюджет в лучшем случае такой же, как и главный финансовый документ на 2022 год, «то есть бюджет выживания». Также Арцибашев провёл сравнение отдельных статей расходов. «С учётом инфляции сравниваем первое чтение прошлого года с первым чтением этого. Жилищно-коммунальное хозяйство минус 25%, здравоохранение минус 20%, социальная политика минус 5%, физкультура и спорт минус 17%. Как за это голосовать», — задал риторический вопрос представитель «красных».

«Чтобы не ошибиться». Чем удивил краевой бюджет на 2023 год перед первым чтением

«Чтобы не ошибиться». Чем удивил краевой бюджет на 2023 год перед первым чтением

Сталина на вас нет!

А вот ряд коммунистов неожиданно отказались голосовать против бюджета. Так, Елена Хрусталёва заявила о необходимости поддержки бюджета «военного времени». «Перед тем как пальчиком нажать на кнопку „против“, подумайте, что вы лишаете помощи жён и детей героев, проливающих кровь на фронте. Пора заканчивать политические игры. Сталина на вас нет!» — неожиданно заключила коммунистка. Её поддержала Надежда Дрюпина, она заявила, что, голосуя за бюджет, коммунисты поддерживают вовсе не «Единую Россию» (как принято думать), а сам бюджет.

Более миролюбиво был настроен депутат АКЗС от «Коммунистов России» Сергей Малинкович. Он призвал коллег не погружаться в серьёзную аналитику, а задуматься о единстве в сложный для страны момент. По словам Малинковича, в обычное время нет ничего страшного в том, когда депутаты от оппозиционных фракций голосуют против принятия бюджета. «Сейчас иное дело: враждебные телеграм-каналы могут воспользоваться ситуацией, отсутствием единства и консолидацией в нашем обществе среди политических сил... Будет мирное время — будем голосовать против», — высказал свою точку зрения комросс. В конце он даже обратился к коллегам по левому флангу и призвал социалистов и коммунистов поддержать бюджет в первом чтении, назвав документ реалистичным.

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Бюджет сохранения позиций

Традиционно положительные оценки главному финансовому документу дали единороссы. Так, лидер фракции ЕР в АКЗС Сергей Приб оценил бюджет на 2023 год как «бюджет сохранения позиций». Взвешенное решение принял лидер либерал-демократов Владимир Семёнов. Он сразу обозначил мнение фракции: поддержать бюджет в первом чтении. Однако это не значит, что у ЛДПР нет претензий к документу. Так, Семёнов вернулся к теме приватизации и предложил более активно расставаться с непрофильными активами.

В итоге за проект бюджета Алтайского края на 2023 год в первом чтении проголосовали 43 депутата, 18 были против, пять — воздержались и один народный избранник не голосовал. Теперь все пять фракций в АКЗС займутся выработкой поправок в документ перед вторым чтением. В частности, речь идёт о перераспределении расходов в рамках отдельных статей бюджета.

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