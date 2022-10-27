Бюджет сохранения, или Сталина на вас нет. Как депутаты АКЗС обменялись «колкостями» при голосовании за главный документ

Алтайское Заксобрание после длительных дискуссий всё же приняло проект бюджета на 2023 год в первом чтении. По традиции законопроект поддержали единороссы, либерал-демократы и комроссы. Против выступила большая часть коммунистов, а эсеры решили воздержаться. Почему произошёл раскол в стане КПРФ, и по какой причине оппозиция не имеет права голосовать против главного финансового документа в условиях СВО — читайте в материале amic.ru.

Каким будет бюджет края на 2023 год

Доходы краевого бюджета на 2023 год пока запланированы в сумме 139,818 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на уровне 77,351 млрд рублей, что на 14% выше плана текущего года. Поступления из федерального бюджета предусмотрены в сумме 62,159 млрд. Расходы краевого бюджета составляют 153,3 млрд рублей. Дефицит составит 13,482 млрд рублей.

В следующем году предусмотрена индексация зарплат для отдельных категорий бюджетников. Так, указным категориям добавят 8,7% с 1 января, остальным — 5,5% с 1 октября. Также в бюджете сохранены все виды соцвыплат, их увеличат на 5,5%, а по отдельным выплатам — исходя из установленного прожиточного минимума на детей.

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Инфографика Как выглядит бюджет Алтайского края на 2023 год перед первым чтением. Инфографика

Есть претензии, поддерживать не будем

Фракция «Справедливая Россия — За правду» воздержалась при голосовании за бюджет. «Да, доходы бюджета год к году предположительно увеличатся. Это связано, в первую очередь, с планом повышения собственных налоговых доходов бюджета практически на 10 млрд, что в условиях наметившегося торможения экономики представляется малореалистичным. В то же время безвозмездные поступления из федерального бюджета в следующем году практически не вырастут. Для повышения доходной части бюджета предлагаем пересмотреть в сторону увеличения планы по неналоговым доходам (в первую очередь, от приватизации), а также, наконец, начать активнее использовать практику заимствований, причём не только бюджетных кредитов», — отметил руководитель фракции эсеров Александр Молотов.

Также справороссы обратили внимание на падение расходов бюджета по ряду значимых разделов, в том числе социальных. Среди них — здравоохранение, физкультура и спорт, культура и кинематография, ЖКХ. Кроме того, фракция предложила проиндексировать зарплаты всех бюджетников выше уровня инфляции — то есть как минимум на 15%. Аналогичное предложение у эсеров и относительно краевых соцвыплат и пособий.

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Как за это голосовать?

Против принятия бюджета в первом чтении в его нынешних параметрах выступила фракция КПРФ. Позицию коммунистов объяснил замруководителя фракции Антон Арцибашев: «Как оценить достаточность бюджета, хороший он или плохой, бюджет выживания или бюджет развития? Всё познается в сравнении! И тут даже ребёнок, мне кажется, уже понимает, сравнение должно производиться не в абсолютных величинах, а в сопоставимых ценах с учётом годовой инфляции. Расходы краевого бюджета последней версии — 180,5 млрд рублей. А нам предлагают сейчас проголосовать за бюджет 2023 года, где расходы всего 153 млрд. То есть падение на 27 млрд рублей! Попробуем сравнить бюджет на 2023 год с принятым бюджетом на 2022-й год после второго чтения. С учётом прогнозируемой инфляции 12,5% бюджет на 2022 год был равен 170 млрд. Опять получается падение на 17 млрд».

Коммунист полагает, что нынешний бюджет в лучшем случае такой же, как и главный финансовый документ на 2022 год, «то есть бюджет выживания». Также Арцибашев провёл сравнение отдельных статей расходов. «С учётом инфляции сравниваем первое чтение прошлого года с первым чтением этого. Жилищно-коммунальное хозяйство минус 25%, здравоохранение минус 20%, социальная политика минус 5%, физкультура и спорт минус 17%. Как за это голосовать», — задал риторический вопрос представитель «красных».

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Сталина на вас нет!

А вот ряд коммунистов неожиданно отказались голосовать против бюджета. Так, Елена Хрусталёва заявила о необходимости поддержки бюджета «военного времени». «Перед тем как пальчиком нажать на кнопку „против“, подумайте, что вы лишаете помощи жён и детей героев, проливающих кровь на фронте. Пора заканчивать политические игры. Сталина на вас нет!» — неожиданно заключила коммунистка. Её поддержала Надежда Дрюпина, она заявила, что, голосуя за бюджет, коммунисты поддерживают вовсе не «Единую Россию» (как принято думать), а сам бюджет.

Более миролюбиво был настроен депутат АКЗС от «Коммунистов России» Сергей Малинкович. Он призвал коллег не погружаться в серьёзную аналитику, а задуматься о единстве в сложный для страны момент. По словам Малинковича, в обычное время нет ничего страшного в том, когда депутаты от оппозиционных фракций голосуют против принятия бюджета. «Сейчас иное дело: враждебные телеграм-каналы могут воспользоваться ситуацией, отсутствием единства и консолидацией в нашем обществе среди политических сил... Будет мирное время — будем голосовать против», — высказал свою точку зрения комросс. В конце он даже обратился к коллегам по левому флангу и призвал социалистов и коммунистов поддержать бюджет в первом чтении, назвав документ реалистичным.

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Бюджет сохранения позиций

Традиционно положительные оценки главному финансовому документу дали единороссы. Так, лидер фракции ЕР в АКЗС Сергей Приб оценил бюджет на 2023 год как «бюджет сохранения позиций». Взвешенное решение принял лидер либерал-демократов Владимир Семёнов. Он сразу обозначил мнение фракции: поддержать бюджет в первом чтении. Однако это не значит, что у ЛДПР нет претензий к документу. Так, Семёнов вернулся к теме приватизации и предложил более активно расставаться с непрофильными активами.

В итоге за проект бюджета Алтайского края на 2023 год в первом чтении проголосовали 43 депутата, 18 были против, пять — воздержались и один народный избранник не голосовал. Теперь все пять фракций в АКЗС займутся выработкой поправок в документ перед вторым чтением. В частности, речь идёт о перераспределении расходов в рамках отдельных статей бюджета.