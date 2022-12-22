Чем известен Виктор Щигрев, который стал новым мэром Бийска

22 декабря на заседании Бийской гордумы состоялись выборы главы города. Новым мэром стал Виктор Щигрев: его поддержали 29 из 30 депутатов. В истории наукограда это самый молодой руководитель: Щигреву 34 года. Однако опыт управленческой работы у новоиспечённого градоначальника уже составляет 10 лет. Подробнее о биографии Виктора Щигрева читайте в материале amic.ru.

Какое образование получил Щигрев и где он работал?

Виктор Андреевич Щигрев родился 23 апреля 1988 года в Бийске. В 2011-м окончил Алтайский государственный университет (юриспруденция), в 2021 году — магистратуру РАНХиГС (государственное и муниципальное управление).

В мэрии Бийска Щигрев во второй половине 2010-х годов занимал пост замначальника управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства. Некоторое время он также в качестве и.о. возглавлял отдел транспорта и связи в администрации города. Затем в 2020 году перешёл на работу заместителем главы Смоленского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации.

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Кроме того, до прихода на муниципальную службу Виктор Щигрев пробовал себя в предпринимательстве. На него было зарегистрировано ИП. В карточке предпринимателя с такими же ФИО указано, что субъект бизнеса был связан, прежде всего, с торговлей, а также предоставлением кредитов и деятельностью в области права.

Какие задачи будет решать Щигрев на посту мэра?

По его словам, город продолжит реализовывать федеральные программы, большое внимание уделит национальным проектам, «будем строить школы, детские сады, проводить капитальные ремонты, уделим внимание развитию частного сектора, будем строить и ремонтировать дороги, благоустраивать парки», — цитирует нового мэра «Бийский рабочий».

А отставки в администрации города будут?

Щигрев пообещал, что изменения коснутся не всех чиновников, а сами перемещения окажутся точечными: «Кадровые перестановки, конечно же, будут, но они будут носить спокойный характер».

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Как оценивает нынешнее состояние наукограда новый мэр?

Виктор Щигрев считает, что город во многом продвинулся за последние годы, участвует в национальных проектах. «Проблем, конечно, много, но мы будем их решать. Первостепенно: дороги, ливневые канализации, безнадзорные животные и так далее. Активно надо заняться и переселением граждан из ветхого аварийного жилья», — отметил управленец.

Как Щигрев оценивает свою подготовку?

Мэр не считает, что возраст станет для него помехой, так как чиновник успел накопить опыт работы на руководящих должностях: «Да я, наверное, самый молодой мэр, но скажу так — десять лет работы на сложных, ответственных должностях дали мне многое. Последнее время работал заместителем главы Смоленского района по вопросам ЖКХ, строительства, газификации, архитектуры. Поэтому основные проблемы в городе и вообще, как устроена работа в муниципалитете — мне известны. Я здесь не чужой человек. Определим „болевые точки“ и будем работать командой».