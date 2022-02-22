Что сказал Путин в своём обращении к россиянам по поводу ДНР и ЛНР?

21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и заключил с ними договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. Об этом глава государства рассказал в своём обращении к россиянам.

Речь национального лидера стала самой долгой из всех его подобных выступлений. На протяжении 55 минут Путин рассказывал, почему решил признать ДНР и ЛНР, предостерегал Украину от попыток развязать войну, а также рассуждал о действиях НАТО. Кроме того, он много рассуждал об истории.

Amic.ru собрал главное из часового выступления Путина.

Суверенитет для Донбасса

Самое главное — Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Соответствующие документы он подписал вечером, в день своего обращения.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — заявил президент.

Он попросил Федеральное собрание поддержать своё решение, а также ратифицировать договоры о сотрудничестве с республиками. Президент выразил уверенность, что все жители России, будучи патриотами, его поддержат.

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Остановить «Блицкриг»

При этом Путин подчеркнул, что Россия «сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины», до последнего пытаясь добиться от соседней страны исполнения Минских соглашений. Но Киев в этом не заинтересован, констатировал президент. По его мнению, украинская сторона заинтересована лишь в военном решении вопроса.

«Сейчас практически ни одного дня не обходится без обстрелов населённых пунктов Донбасса. Сформированная крупная войсковая группировка постоянно использует ударные беспилотники, тяжёлую технику, ракеты, артиллерию и системы залпового огня. Убийство мирных жителей, блокада, издевательство над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращается. Как у нас говорят, конца и края этому не видно», — объяснил Путин.

От украинских властей потребовал незамедлительно прекратить все боевые действия. В противном случае именно они будут нести всю ответственность за кровопролитие, считает глава государства.

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О вступлении Украины в НАТО

Путин уверен, что вступление Украины в Североатлантический альянс — уже почти решённый вопрос и лишь «дело времени». Если это произойдёт, соседнее государство может стать плацдармом НАТО для упреждающего удара по России.

При этом наша страна долго пыталась добиться от западных стран гарантий нерасширения НАТО на восток, рассказал президент. Но представители Североатлантического альянса до сих пор так и не дали чёткого ответа, констатировал Путин. Поэтому признание ЛНР и ДНР — самостоятельная попытка Москвы гарантировать свою безопасность.

«Хочу чётко, прямо сказать, в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать», — заявил Путин.

Он также рассказал, что в начале 2000-х спрашивал Билла Клинтона, что тот думает о возможном вступлении России в НАТО, на что тот ответил «весьма сдержанно». Это говорит о том, что Западу большая и сильная Россия не нужна, считает Путин.

Исторические ошибки Ленина и Сталина

Основная часть выступления была посвящена рассуждением Путина об истории Украины. Президент подчеркнул, что эта страна была «полностью создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией».

Путин считает, что Владимир Ленин допустил серьёзные ошибки, формируя советское государство. Союзные субъекты получили слишком большую юридическую свободу, в том числе и право выхода из СССР. Во многом именно это и посеяло на Украине зерно радикального национализма, полагает президент. Путин также отметил, что эту юридическую «ошибку» не исправил и Сталин.

«Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать „Украина имени Владимира Ильича Ленина“. Он её автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины», — рассуждал Путин.

Отдельно президент подчеркнул, что украинские власти при этом умудряются вести политику полной декоммунизации, забывая, кто сформировал их государство.

«Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — предупредил глава государства.

"Собака лает, караван идёт«

Путин отметил, что даже после распада СССР Россия сотрудничала с Украиной честно и открыто. Но в ответ наша страна получила лишь «иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер».

«Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа», — напомнил президент.

По его подсчётам, выгода Украины от сотрудничества с Россией за период с 1991 по 2013 год составила более 250 млрд долларов.

Сейчас же Киев противоречит сам себе и ведёт политику «десуверенизации», считает Владимир Путин. По его мнению, внутри страны процветает коррупция, а страна отдана под внешнее управление. А недавние высказывания Зеленского о возвращении ядерного вооружения ещё больше заставляют задумываться о безопасности, считает российский лидер. Сотрудничество с ДНР и ЛНР — один из способов защититься.

«И, конечно, предполагают также вести себя и дальше по известной поговорке: «Собака лает, а караван идет», — прокомментировал Путин своё же решение.

Он отметил, что при всём при этом Россия, как и прежде, готова решать все вопросы за столом переговоров и заинтересована в мирном исходе.