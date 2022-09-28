Цифры зашкаливают. Результаты референдумов по присоединению новых территорий к РФ

Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины проголосовали за вхождение в состав России

28 сентября 2022, 07:50, Никита Черников

Опубликованы предварительные итоги референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Данными поделился ТАСС.

Итоги голосования на участках в России после обработки 100% протоколов:

  • • 98,69% за вхождение в состав России ДНР;

  • • 97,93% за вхождение в состав России ЛНР;

  • • 97,81% за вхождение в состав России Запорожской области;

  • • 96,75% за вхождение в состав России Херсонской области.

Итоги голосования с мест после обработки 100% протоколов:

  • • 99,23% за вхождение в состав России ДНР;

  • • 98,42% за вхождение в состав России ЛНР;

  • • Предварительно, 93,11% за вхождение в состав России Запорожской области;

  • • 87,05% за вхождение в состав России Херсонской области.

Отмечается, что явка на голосовании во всех регионах также оказалась крайне высокой: В ДНР — 97,51%, в ЛНР — 92,6%, в Запорожской области — 85,4% и в Херсонской — 76,86%.

Референдумы на упомянутых территориях проходили с 23 по 27 сентября.

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