Цифры зашкаливают. Результаты референдумов по присоединению новых территорий к РФ

Опубликованы предварительные итоги референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Данными поделился ТАСС.

Итоги голосования на участках в России после обработки 100% протоколов:

• 98,69% за вхождение в состав России ДНР;

• 97,93% за вхождение в состав России ЛНР;

• 97,81% за вхождение в состав России Запорожской области;

• 96,75% за вхождение в состав России Херсонской области.

Итоги голосования с мест после обработки 100% протоколов:

• 99,23% за вхождение в состав России ДНР;

• 98,42% за вхождение в состав России ЛНР;

• Предварительно, 93,11% за вхождение в состав России Запорожской области;

• 87,05% за вхождение в состав России Херсонской области.

Отмечается, что явка на голосовании во всех регионах также оказалась крайне высокой: В ДНР — 97,51%, в ЛНР — 92,6%, в Запорожской области — 85,4% и в Херсонской — 76,86%.

Референдумы на упомянутых территориях проходили с 23 по 27 сентября.