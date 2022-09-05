Делегация Алтайского края прибыла на Восточный экономический форум

Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко прибыла на седьмой Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток. Об этом сообщили в правительстве региона.

Деловая программа форума включает более 90 мероприятий.

«Запланировано участие главы региона в расширенном заседании президиума Госсовета России по вопросам развития национальной туристической индустрии и в пленарном заседании форума. Эти мероприятия проведёт президент России Владимир Путин. Тема пленарного заседания ВЭФ в этом году — „На пути к многополярному миру“», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Также делегация поучаствует в работе коллективной экспозиции регионов Сибирского федерального округа «Большая Сибирь». Помимо этого, состоятся встречи с представителями российских компаний, с которыми планируют подписать соглашения по реализации инвестиционных проектов.

Седьмой ВЭФ проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. На нём ждут представителей более чем 60 стран.