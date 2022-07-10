Депутат предложил начать регулировать цифровую наружную рекламу в России

Председатель Комитета по экономической политике Артем Кирьянов внёс на рассмотрение Госдумы поправку к закону «О рекламе». Она предполагает регулирование цифровой наружной рекламы в стране.

По мнению парламентария, для этого нужно создать инстанцию, которая будет фильтровать и править объявления перед их выходом на экран, чтобы не допустить различных «казусов».

Как пишет Readovka, подобный курьёз произошёл в одном из городов, где на билборде портреты героев России — участников спецоперации сменяла реклама об утилизации техники в магазине.

Столичный пиарщик рассказал изданию, что на сегодня перед выходом реклама проходит две инстанции — заказчика и владельца самой площадки. При этом порядок её выхода государством никак не регулируется.