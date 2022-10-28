А зачем нам его принимать? Что смутило депутатов-новичков при обсуждении бюджета Барнаула на 2023 год

Депутаты Барнаульской гордумы нового, восьмого созыва приняли первое важное решение — бюджет города на 2023 год. Правда, пока только в первом чтении и со спорами новичков со «старичками». Победил опыт и большинство в лице «Единой России». Как прошло обсуждение главного финансового документа на заседании в пятницу, 28 октября, читайте в нашем материале.

«Бюджет оставляет желать лучшего»

Проект формирования казны на будущий год сразу поддержали три фракции. Это, понятное дело, «Единая Россия», а также ЛДПР и «Новые люди».

Глава депутатского объединения ЕР Вячеслав Перерядов отметил, что бюджет по традиции социально ориентированный, проработанный и крайне нужный для принятия.

«Время пришло. Надо принимать консолидированно, несмотря на партийную принадлежность», — напутствовал он.

Глава фракции ЛДПР Алексей Скосырский также отметил его социально ориентированность и сбалансированность. Кстати, именно ЛДПР предложила направить больше средств на увеличение безопасности школ и детсадов, и их предложение было учтено.

Депутат от «Новых людей» Максим Петров был ещё более лаконичен: бюджет поддерживаем, поправки ко второму чтению подготовим.

А вот коммунисты и справедливороссы решили оставаться на оппозиционном фланге.

«Бюджет оставляет желать лучшего, мы его не поддержим. Надо увеличить финансирование соцсферы как минимум на годовой процент инфляции. Время непростое, да, но именно теперь мы должны подстраивать бюджет под условия СВО: сокращать расходы на праздники, зарплаты мэра, чиновников и депутатов. Мы просим больше мер поддержки для семей мобилизованных: компенсация оплаты ЖКУ и бесплатный проезд школьникам», — заявил молодой депутат от «Справедливой России» Захар Торычев.

Спикер гордумы, единоросс Галина Буевич мягко, но категорично поставила новичка на место. Она апеллировала к старому доброму принципу «критикуешь — предлагай» и спросила, а откуда именно господа депутаты намерены брать деньги на эти предложения?

«Коллеги, мы принимаем не направления, а конкретные предложения. „Увеличить в разы“, „хорошо бы направить больше средств“ — конечно, хорошо. Но давайте проработанное предложение: где сократить, чтобы тут увеличить. От вас пока нет таких данных», — сказала она.

А её зам, глава бюджетного комитета Андрей Солодилов добавил: перед первым чтением бюджет детально рассмотрели на всех комитетах, обсудили со всех сторон, но такого предложения от справедливороссов не было. В его словах читается упрёк, что оппозиция использует сессию и бюджет как способ пропиариться (впрочем, это только лишь наши предположения).

Глава фракции КПРФ Сергей Немчинов заявил, что коммунисты тоже не смогут поддержать бюджет в таком его виде. И тут же оговорился, что поправок фракция пока не готовила, но обязательно это сделает ко второму чтению.

Слово взял ещё один депутат-новичок от КПРФ Юрий Красильников. И его вопрос-заявление как будто бы ввёл в небольшой ступор даже Буевич. Красильников поинтересовался: а зачем принимать бюджет в первом чтении сейчас, если во втором чтении всё равно придётся пересматривать основные параметры с учётом дополнительных трансфертов.

Тут Галине Буевич снова пришлось провести «разъяснительную работу»: мол, есть процедура рассмотрения бюджета, выработанная годами. И попросила старших товарищей коммунистов объяснить это младшим.

В итоге против проголосовало только трое депутатов. Это были коммунисты. А вот справедливороссы от голосования воздержались. Остальные же были за.

Депутаты Барнаульской гордумы восьмого созыва / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бюджет Барнаула на 2023 год (в первом чтении)

И действительно, между первым и вторым чтениями параметры бюджета увеличиваются. Муниципалитет получает от края дополнительные средства. Так же будет и в этом году (ориентировочно плюс 2 млрд рублей внебюджетных трансфертов). А пока депутаты приняли главный финансовый документ со следующими параметрами:

Доходы — 21,5 млрд рублей (из них 10,5 млрд рублей — налоговые и неналоговые, то есть собственные доходы казны). Расходы — 22,5 млрд рублей. Дефицит — 1 млрд.

И, как было и в прошлые годы, основная часть средств (56,8%) пойдёт на социальное направление — образование, соцподдержку, развитие культуры и спорта. В Барнауле продолжится строительство детского сада в квартале 2038, школы в микрорайоне Спутник, пристройки к школе № 98 в селе Власиха, обновление парков «Юбилейный» и «Центральный». В краевой столице благоустроят не менее 63 дворов, завершат строительство дорог по улицам Христенко и 280-летия Барнаула, реконструкцию путепровода на Ленина, а также сетей водоснабжения и водоотведения на территории «Меланжиста Алтая» и в посёлке Южном. В новые дома из аварийных переедет более четырёх тысяч барнаульцев.

Галина Буевич также рассказала, что на исполнительные листы в 2023 году будет направлено 1,5 млрд рублей, из них 1 млрд — на ремонт путепровода на Новом рынке. Общая задолженность бюджета уже превысила 9 млрд рублей, но рост не от количества листов, а от удорожания стройматериалов. Например, несколько лет назад город по решению суда должен был направить на создание ливневой канализации 1 млрд рублей, теперь это уже 4 млрд. Объём требуемой ливнёвки остался тем же, но потенциальные расходы на её создание выросли в четыре раза.

Каким был бюджет Барнаула в 2022 году

Бюджет Барнаула на 2022 год окончательно приняли 1 декабря прошлого года с параметрами:

Доходы — 22,6 млрд рублей, в том числе 13 млрд рублей — деньги из вышестоящих бюджетов, 9,3 млрд рублей — налоговые и неналоговые поступления самой городской казны. Расходы — 23,5 млрд рублей. Дефицит — 905,2 млн рублей.

В прошлом году между первым и вторым чтениями городу дополнительно дали из вышестоящих бюджетов 5 млрд. Ещё на 420 млн рублей подняли план по налоговым и неналоговым поступлениям. Тогда ещё действовал прошлый, седьмой созыв. Во втором, окончательном чтении документ поддержали фракции «Единая Россия» и ЛДПР, а против выступили КПРФ и «Справедливая Россия». Но как всегда победило большинство.