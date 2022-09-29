Договоры о вхождении новых территорий в состав России подпишут 30 сентября

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра в большом Кремлёвском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объёмное выступление президента Путина на этом мероприятии», — цитирует его РИА Новости.

Песков добавил, что это будет отличный от послания президента Федеральному собранию формат — само послание состоится позже, а о его дате сообщат заранее.

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Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведённых с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России. 28 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин отправились в Москву. Пасечник сообщал, что уже обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав России.