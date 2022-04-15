Квартиры, гаражи и участки. Супруга алтайского сенатора заработала свыше 56 млн рублей

Члены Совета Федерации отчитались о доходах за 2021 год. Сведения размещены на сайте СФ. Алтайский край в Совфеде представляют Александр Карлин (делегирован от исполнительного органа власти) и Виктор Зобнев (от законодательного органа власти). Причём последний стал сенатором только осенью 2021 года, сменив в СФ Сергея Белоусова.

Бывший губернатор региона Александр Карлин (занимал эту должность с августа 2005 года до мая 2018-го) задекларировал 7,683 млн рублей. Для сравнения: отчитываясь о доходах за 2020 год, Карлин указал тогда 8,15 млн рублей. Супруга сенатора отчиталась за 1,852 млн рублей. Годом ранее у Галины Карлиной было задекларировано 1,765 млн рублей.

Экс-губернатору принадлежит нежилое помещение площадью 16,8 кв. м. У супруги в собственности находятся два земельных участка площадью 3094 кв. м (для индивидуального жилищного строительства) и 2000 кв. м (для ведения дачного хозяйства), жилой дом (560,1 кв. м), две квартиры (139,7 и 112,1 кв. м), доля в квартире площадью 66,2 кв. м, два машино-места по 13,2 кв. м каждое, жилое строение без права регистрации проживания (52,7 кв. м), а также три нежилых здания (32,9 кв. м, 70,2 кв. м, 18,8 кв. м) плюс нежилое помещение (25,9 кв. м). В совместном пользовании у супругов имеется квартира площадью 157,6 кв. м. Автомобилей и иных транспортных средств у четы Карлиных нет.

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Прочее Экс-губернатор Алтайского края Карлин увеличил свой годовой доход до 8 млн рублей

Представитель Алтайского Заксобрания в Совфеде Виктор Зобнев задекларировал доход 5,906 млн рублей (годом ранее — 5,008 млн рублей; до сентября 2021-го он был депутатом Госдумы), а его вторая половинка отчиталась за 56,171 млн рублей (было 5,405 млн рублей). В распоряжении думца три квартиры общей площадью 214 кв. м, гаражный бокс с погребом (общая совместная собственность с женой) — 25,4 кв. м. Помимо этого, Зобнев указал в декларации земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1000 кв. м) и участок «для обслуживания гаража» (общая долевая собственность с женой, 94 кв. м, принадлежит по 1/6 доли). Также у него учтена земля «для обслуживания гаражей» площадью 973 кв. м. В последнем случае речь идёт об общей долевой собственности, каждому из супругов принадлежит по 1/88 части от недвижимого имущества. У жены думца есть две личных квартиры общей площадью 214 кв. м. Сам Виктор Зобнев вдобавок ко всему владеет гидроциклом Polaris. А вот автомобилей у супружеской пары нет.