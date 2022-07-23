Дорогу молодым. Две партии на выборы в Барнаульскую гордуму массово выдвинули кандидатов моложе 25 лет

Центральная районная ТИК Барнаула заверила списки партий «Родина» и «Зеленые» для участия в выборах в гордуму. Информация размещена на сайте комиссии. Обе политические силы оказались представлены максимально скромно, сделав ставку по большей части на молодежь — большинству кандидатов нет и 25 лет. Теперь партиям нужно собрать более 2,6 тысяч подписей избирателей, чтобы пройти регистрацию на выборах.

В обеих партийных списках минимально возможное число кандидатов — 20 человек, распределенных по 10 тергруппам. Часть из них — недавние выпускники алтайского политеха, другие еще не успели закончить вуз.

Кто пойдет на выборы от «Родины»?

Во главе списка «Родины» — выпускник АлтГТУ 23-летний Александр Нечитаев. Из 20 человек, которые выдвинуты по территориальным группам, самой возрастной оказалась 30-летняя Анастасия Пузырева. Еще семь человек родились до 2000 года, остальные 12 кандидатов — уже в нулевые. Фамилии их ни рядовому обывателю, ни тем, кто внимательно следит за региональной политикой, ничего не говорят.

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Кто пойдет на выборы от «Зеленых»?

«Зелёных» возглавили бессменный глава партии в крае Владимир Кириллов и давно состоящая в парторганизации Яна Варнавская. У экологической партии также обращает на себя внимание возраст кандидатов, включенных в список. Из 20 человек, заявленных по тергруппам, только один оказался старше 2000 года рождения. Это Ирина Дубровская, появившаяся на свет 28 декабря 1999 года. Все остальные родились позднее. А двум самым юным кандидатам и вовсе только в текущем году исполнилось по 18 лет.

Теперь партиям для попадания в бюллетень нужно собрать минимум 2620 подписей. Сделать это необходимо до 1 августа. После чего проверкой листов займется избирком. Если процент брака не превысит допустимой величины, партию допустят до выборов. Пока место в бюллетене гарантировали себе так называемые «льготники»: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая — Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Коммунисты России».