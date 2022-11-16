Два человека погибли в результате падения ракет в Польше

Две ракеты упали в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши на границе с Украиной, погибли два человека. Об этом сообщило польское радио ZET со ссылкой на неофициальные источники, передаёт ТАСС. Позднее власти прокомментировали ситуацию, подразумевая одну ракету.

В связи с произошедшим премьер страны Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.

Пожарная служба Польши позднее подтвердила гибель двух человек при взрыве на границе с Украиной, писал «Ъ».

После произошедшего в зарубежных СМИ появились сведения, что упавшие ракеты могли быть российскими.

В Минобороны России подобные заявления назвали провокацией, отметив, что это сделано в целях эскалации обстановки. Также ведомство заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы российскими средствами поражения не наносилось, добавив, что обломки на кадрах с места взрыва в Польше не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

Новости

Политика Путин: Россия вовремя поставила заслон попыткам повлиять на суверенитет государства

Информацию о падении якобы российских ракет не подтвердили и в Минобороны США. Как отметил пресс-секретарь ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, «на данный момент нет информации, подтверждающей сообщения в прессе».

Сведения об инциденте сейчас изучает и НАТО. Как сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, реакция альянса на инцидент будет прямо зависеть от заявлений Варшавы о принадлежности ракет, отметив при этом, что даже если и на территорию Польши попали ракеты украинской ПВО, НАТО возложит всю моральную ответственность за этот инцидент на РФ.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не располагает точными данными о том, кто выпустил ракету. Стоит подчеркнуть, что глава государства говорит именно об одной ракете, а не о двух, как сообщали местные СМИ.

«Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но всё ещё выясняется», — сказал он, отметив, что «это без сомнения был взрыв ракеты».

В МИД Польши при этом утверждают, что ракета, упавшая на востоке страны, — российского производства. В связи с произошедшим ведомство вызвало посла РФ в республике Сергея Андреева для «немедленных объяснений».