ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Евросоюз отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, SWIFT — это система договорённостей и правил, по которым ориентируются иностранные банки, чтобы перевести деньги своих клиентов на счета в другие страны.

Отключение SWIFT ударит по российской экономике, в первую очередь по банкам, а приток валюты в страну будет ограничен. Также отключение SWIFT может привести к временной неработоспособности банковских карт.

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