ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Под ограничения попали организации, против которых ранее вводились санкции

2 марта 2022, 14:41

Евросоюз отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, SWIFT — это система договорённостей и правил, по которым ориентируются иностранные банки, чтобы перевести деньги своих клиентов на счета в другие страны.

Отключение SWIFT ударит по российской экономике, в первую очередь по банкам, а приток валюты в страну будет ограничен. Также отключение SWIFT может привести к временной неработоспособности банковских карт.

Прочитайте разбор amic.ru: что такое SWIFT, как работает эта система, чем отключение от неё может навредить России и будут ли работать банковские карты.

Что такое система SWIFT и заблокируют ли банковские карты россиян, если ее отключат

Что такое система SWIFT и заблокируют ли банковские карты россиян, если ее отключат

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