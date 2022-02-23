ЕС принял санкции против России

Европейский союз (ЕС) официально принял санкции против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕС.

В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики, и ещё 27 физических лиц и организаций, “сыгравших роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины”.

Кроме того, ЕС решил ввести ограничения против банков, поддерживающих действия российских властей в ДНР и ЛНР или извлекающих из них выгоду.

В заявлении уточняется, что Евросоюз готов быстро принять дополнительные санкции против России в случае необходимости.