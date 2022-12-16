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ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

Боррель заявил, что Евросоюз продолжит атаковать экономику России и тех, кто играет роль в эскалации боевых действий

16 декабря 2022, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Евросоюз официально утвердил девятый пакет санкций против России. Как сообщает «Лента.ру», верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит атаковать экономику России и тех, кто играет роль в эскалации боевых действий.

В рамках пакета Евросоюз приостановил лицензии на вещание российских телеканалов (НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал), запретил новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, запретил гражданам стран ЕС занимать какие-либо должности в руководящих органах российских государственных или контролируемых государством компаний.

Также вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию оборонного сектора. Отдельно под санкции Евросоюза попали 168 компаний.

Комментарии 4

  • Ну а мы как всегда придумывая разного рода сомнительные предательские с позиции безопасности страны доводы о необходимости неукоснительной поддержки стратегического потенциала смертельных врагов России продолжаем их снабжать стратегическими ресурсами из которых производятся ресурсы войны с нами. Хотя прекратив эти поставки мы бы уничтожили их потенциал войны с нами или в крайнем случае понизили до уровня выживаемости и только. Они бы замерзли, погасили все предприятия, перешли на продуктовые минимальные карточки и получили бы массу других проблем.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • А Россия положила новый пакет санкций в пакет, а пакет в пакет с пакетами... Вон он на кухни висит, не веришь, сходи посмотри...
    17 декабря, Гость   Ответить
  • ЕС увеличивает снабжение оружием Украину, чтобы уменьшить эскалацию.(Ж.Б)
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Глупый диктатор Сталин не имел элементарного экономического образования и не сообразил, что мог бы продавать горючее немецким танкам на Курской дуге по двойной, а то и по тройной цене! А потом выводить вырученные деньги в немецкие банки (ну не на развитие же страны их оставлять). Такой гешефт проворонил...
    18 декабря, Гость   Ответить
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