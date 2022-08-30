Ещё три кандидата добровольно вышли из предвыборной гонки в Барнаульскую гордуму

В Барнауле всё больше кандидатов-одномандатников, прошедших регистрацию, отказываются от дальнейшей борьбы. К трём соискателям мандатов, взявших самоотвод ранее, добавились ещё три человека. Они представляют две партии — ЛДПР и «Новые люди». Об этом amic.ru сообщил источник в Центральной районной ТИК Барнаула.

Так, по округу № 8 утратил статус кандидат Алексей Бебих (ЛДПР). Здесь за мандат поспорят Александр Кашперов («Справедливая Россия — За правду»), Оксана Мелехова (КПРФ), Юрий Ряполов («Единая Россия»), Хусейн Фараджли («Новые люди») и Дарья Южанина («Коммунисты России»).

С округа № 13 снял свою кандидатуру представитель «Новых людей» Роман Ерушов. Борьбу продолжают Андрей Гнедых (СРЗП), Наталья Гнедых (самовыдвиженец), Артём Ершов (КПКР), Дмитрий Ершов (КПРФ), Николай Савинский (ЕР) и Дмитрий Степурко (ЛДПР).

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Наконец, сократилось число претендентов на округе № 17. Самоотвод взял Алексей Вайман (ЛДПР). Сейчас здесь на мандат претендуют пять человек. В их числе — Марина Белянинова (КПКР), Ален Бояринов (КПРФ), Вячеслав Перерядов (ЕР), Виктория Серова (СРЗП) и Антон Хромин (НЛ).

Напомним, что ранее прекратили борьбу после регистрации кандидат от партии «Новые люди» Александр Кравчук (округ № 15), комросс Андрей Золотухин (№ 18) и либерал-демократ Алексей Феглер (№ 20).

В то же время шесть человек, снявшихся с выборов в Барнауле, — далеко не рекордный показатель. Лидером здесь стал Бийск: в наукограде гонку покинули уже 11 кандидатов. Для сравнения: в Рубцовске таких всего четыре. Это Александра Пальчук (ЛДПР, округ № 3), Антон Фролов («Коммунисты России», округ № 4), Артур Манукян (КПКР, округ № 5) и Сергей Стрельцов (КПКР, округ № 11).

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В общей сложности число зарегистрированных кандидатов, позднее взявших самоотвод в крупных городах края (Барнаул, Бийск, Рубцовск), составляет 2,5% от оставшихся в предвыборной гонке претендентов.