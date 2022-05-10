Еще три российских губернатора объявили об уходе с поста

Еще трое губернаторов российских регионов. Так, с просьбой к президенту России Владимиру Путину обратились глава Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а руководитель Рязанской области Николай Любимов заявил, что принял решение не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, сообщает РИА Новости.

Так, Любимов подчеркнул, что ему «важна работа на благо Рязанской области», но он надеется, что «в это сложное время» сможет быть полезным стране на новой должности.

Радаев, который 10 лет возглавлял Саратовскую область, подчеркнул, что он планирует сосредоточиться «на другом направлении работы».

Евстифеев же заявил в своем Telegram-канале, что принял решение обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять отставку.

«В связи с истечением срока полномочий Главы Республики Марий Эл я обратился к Президенту России с просьбой принять мою отставку. Выражаю слова благодарности президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие и неоценимую заботу о республике и ее жителях», — сказал он.

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Политика Сразу два российских губернатора подали в отставку

Напомним, что ранее еще два губернатора подали в отставку. Сначала о своём уходе объявил глава Томской области Сергей Жвачкин, а после — руководитель Кировской области Игорь Васильев.