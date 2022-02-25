"Это закон для народа": депутаты АКЗС поддержали прямые выборы глав городов и районов

Парламент Алтайского края на очередной сессии 25 февраля в первом чтении принял законопроект, позволяющий вернуть в муниципалитетах региона прямые выборы глав городов и районов. Не обошлось без дискуссии: единоросс Александр Траутвейн высказался против возврата прямых выборов, назвав их “вредными” для жителей районов. Впрочем, это не помешало принять законопроект, за который проголосовал 61 из 63 депутатов. Теперь законопроект будет направлен в районы края, которые должны дать предложения и поправки к нему до 31 марта.

За возврат выборов несколько раз выступали парламентские оппозиционные партии, но был блокирован “Единой Россией”. Однако в начале 2022 года в партии власти поддержали оппозицию. Выборы — один из трёх вариантов определения руководителя муниципалитета, который предлагает новый закон. Напомним, от всенародного голосования за глав администраций в Алтайском крае и других регионах начали уходить с 2010 года. С 2014 года руководителей администраций по всему краю определяют депутаты на основании результатов конкурса, то есть по системе сити-менеджеров. Во время обсуждения законопроекта все руководители фракций выступили за его принятие.

Новости

Политика Муниципалитетам Алтайского края дадут право вернуть прямые выборы мэров и глав

“Мы как никогда попадаем в единоначалие со всеми фракциями. Рассмотрели законопроект на комитете, на фракции и поддерживаем его”,— заявил глава фракции “Единая Россия” Сергей Приб.

Лидер эсеров в АКЗС Александр Молотов отметил, что фракция восприняла законопроект с “чувством глубочайшего удовлетворения”. По его словам, решение о возврате выборов глав в Алтайском крае уже перезрело. “Коммунисты России” и ЛДПР также высказались в поддержку законопроекта.

Однако представитель “Единой России” Александр Траутвейн, неожиданно для других парламентариев, призвал не принимать законопроект, потому что необходимо оставить всё как есть и не провоцировать внутрирайонные политические конфликты.

“Я считаю, что те или иные законы мы должны принимать в интересах тех лиц. В данном случае глав районов, которые реально работают на месте. Мы должны учитывать их мнение. Сегодня, насколько я знаю, в комитет ни от одного муниципального образования не поступали предложения о возврате выборов. Я говорил со многими руководителями районов и они сказали: “Оставьте нас в покое”. Мы с 2011 по 2017 год несколько раз меняли законодательство о самоуправлении. Я сам много лет живу в селе. Был и депутатом, и главой. И я хочу сказать, что когда лихорадит, когда нет стабильности, это хуже всего для работы местного самоуправления”, — заявил Александр Траутвейн.

Также единоросс обеспокоен тем, что на проведение выборов в городах и районах края необходимо будет тратить большое количество бюджетных средств.

Новости

Политика Шанс получить возможность. Зачем жителям края дали надежду вернуть выборы мэров и глав

Выступление Траутвейна вызвало недоумение у нескольких депутатов, которые решили возразить коллеге. Так, например, лидер фракции ЛДПР Владимир Семёнов напомнил, что право выбирать — один из принципов демократии.

“Это закон для народа. Мы его принимаем не для глав, а для жителей. Чтобы люди могли быть выбраны различными способами. Вставать на позицию, что у нас всё устаканилось, давайте так и будем жить дальше — все равно, что сказать “давайте перечеркнём демократические процедуры”. Давайте тогда думать, что диктатура — это хорошо. Это опасное заявление, даже если это позиция одного депутата”, — заявил Владимир Семёнов.

Выступление либерал-демократа также поддержали депутаты из других фракций. Коммунист Антон Арцибашев призвал Александра Траутвейна быть последовательным в своих высказываниях.

“Если вы переживаете за расходы на выборы, то почему поддерживали трёхдневное голосование, которое обходится ещё дороже”, — напомнил Арцибашев.

Единоросс Александр Траутвейн в ответном слове заявил, что это его личная позиция и он имеет право её высказывать в рамках дискуссии. В итоге 61 из 63 депутатов проголосовали за законопроект.