ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard

Минобороны Германии назначит специальную инспекцию, которая оценит последствия передачи бронетехники

20 января 2023, 21:34, ИА Амител

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Страны НАТО и их союзники не договорились о поставках танков Leopard 2 германского производства Украине, сообщил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет РИА Новости.

"Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения", – сообщил чиновник.

Глава Минобороны добавил, что назначил специальную инспекцию, которая оценит последствия положительного решения по передаче Leopard 2 Киеву. Он подчеркнул, что Германия обязана уделять внимание также собственной армии и её состоянию.

Министр отметил, что есть "хорошие аргументы" как за, так и против, и их необходимо "очень внимательно взвесить".